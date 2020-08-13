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建立自有品牌　中鋼集團註冊轉爐石系列產品商標

記者黃守作/高雄報導
calendar_today2020-08-13 10:00:00

▲中鋼集團註冊轉爐石系列產品商標，圖為作為瀝青混凝土(AC)使用於道路工程。(圖／中鋼集團提供)
▲中鋼集團註冊轉爐石系列產品商標，圖為作為瀝青混凝土(AC)使用於道路工程。(圖／中鋼集團提供)
中鋼集團近期完成國內轉爐石產品之商標註冊，並依循三級品質管理制度理念，對於轉爐石產品之生產、銷售及成效追蹤，訂定完善管理制度，不僅確保產品品質，亦避免該產品遭受仿冒，以建立自有品牌。

中鋼集團參考韓國浦項鋼鐵公司(POSCO)以TritonR系列產品註冊商標之成功推廣經驗，同時確保產品品質及避免轉爐石產品遭受仿冒，乃將轉爐石產品，在國內完成商標註冊。

中聯資源公司總經理上官世和表示，轉爐石產品具耐磨性、高硬度、內摩擦角大、抗壓強度高及高加州承載比(California bearing ratio, CBR)值等優良工程材料特性，依製程及產源進行區分，分別註冊AMAR、DSC-ACR及CHC-ACR等商標名稱。

上官世和指出，經註冊AMAR商標名稱的是中鋼公司產製，其二氧化矽含量較高，適合取代天然粒料用於非結構性混凝土，如消波塊、護坡塊、地磚等用途，或鐵路道碴等工程材料，該系列商標產品包含消波塊(AMA TetrapodR)、地磚(AMA BrickR)、塊石(AMA StoneR)，以及藻礁(AMA ReefR)，並已實際應用於水利局應急工程護坡塊及宏利汽車停車場興建工程高壓磚等，不僅節省工程經費，其品質亦深獲使用者肯定。

上官世和並指出，經註冊DSC-ACR商標名稱的是中龍鋼鐵公司產製，可取代天然粒料，再依照設計訂定之比例與瀝青膠泥充分拌合均勻後，可作為瀝青混凝土(AC)使用在道路工程，其應用實績包含台中市向上路、黎明路及萬海貨櫃場道路之部分路段，道路使用狀況良好。

上官世和進一步指出，經註冊CHC-ACR商標名稱的是中鋼公司產製，和DSC-ACR 一樣可取代天然粒料，作為瀝青混凝土(AC)使用在道路工程，實績包含高雄市南星路、中山路及沿海路之部分路段，其中南星路轉爐石瀝青混凝土鋪面道路，於2016年榮獲行政院公共工程委員會金質獎之殊榮，道路品質亦獲高度肯定。

 

關鍵字

註冊產品商標 轉爐石 中聯資源 中鋼 高雄

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