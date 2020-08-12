吳益政直言韓國瑜輔選李眉蓁　恐激化藍綠增加綠營得票

吳益政今（12）接受廣播節目「羅友志嗆新聞」專訪，以「認錯」為題，被問到韓國瑜選前若為李眉蓁站台看法，吳益政以6月6日的「罷韓」投票分析，同意票逾93萬，其中有約1/4是去有投韓國瑜的中間選票，後來出來罷韓；所以「韓站台就是在幫綠營拉票」。
吳益政認為，韓國瑜站台當然會激出一些藍的票，不過也會激化民進黨的支持者出來投票，這樣的政治動員只會更加激化對立、撕裂社會，將補選變成藍綠對立的延長賽。
吳益政也強調，今年高雄市民將要第三次投票，藍綠對立使得民眾的生活兵疲馬困，好的選舉文化，選舉應該是候選人和選民直接溝通，而不是名人站台加持取代選民的判斷，在選後這些站台助選的人，也沒辦法為候選人背書，負任何的政治責任。
吳益政也直言指出，選舉不應該回到藍綠對立，而是要回到政策的辯論，以及候選人能不能替高雄市解決問題，他認為這一次投票，是54萬多中間選民的寧靜革命，希望民眾不要再被政黨情緒綑綁。
他呼籲高雄市民「不選黨、不選人，而是選政策」，用「政策」來決定選票，讓往後想要參選的候選人，只要無法提出解決人民的政策及政見，就得不到選民的認同，得不到選票，吳益政希望這樣的選舉改革，可以從高雄市民開始，這樣才對得起高雄民主聖地的封號。