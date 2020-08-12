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吳益政直言韓國瑜輔選李眉蓁　恐激化藍綠增加綠營得票

記者郭凱杰/高雄報導
calendar_today2020-08-12 18:36:31update2020-08-12 18:37:19

▲吳益政今天接受廣播節目「羅友志嗆新聞」專訪，直言如果前高雄市長韓國瑜出面為國民黨高雄市長候選人李眉蓁站台，將激化藍綠對立、撕裂社會。（圖／吳益政競選總部提供）
▲吳益政今天接受廣播節目「羅友志嗆新聞」專訪，直言如果前高雄市長韓國瑜出面為國民黨高雄市長候選人李眉蓁站台，將激化藍綠對立、撕裂社會。（圖／吳益政競選總部提供）
高雄市長補選投票將在本周六登場，民眾黨高雄市長候選人吳益政直言，如果前高雄市長韓國瑜出面為國民黨高雄市長候選人李眉蓁站台，將激化藍綠對立、撕裂社會，且此舉是在為綠營拉票，他認為這一次投票，是中間選民的寧靜革命，希望民眾不要再被政黨情緒綑綁。

吳益政今（12）接受廣播節目「羅友志嗆新聞」專訪，以「認錯」為題，被問到韓國瑜選前若為李眉蓁站台看法，吳益政以6月6日的「罷韓」投票分析，同意票逾93萬，其中有約1/4是去有投韓國瑜的中間選票，後來出來罷韓；所以「韓站台就是在幫綠營拉票」。

吳益政認為，韓國瑜站台當然會激出一些藍的票，不過也會激化民進黨的支持者出來投票，這樣的政治動員只會更加激化對立、撕裂社會，將補選變成藍綠對立的延長賽。

吳益政也強調，今年高雄市民將要第三次投票，藍綠對立使得民眾的生活兵疲馬困，好的選舉文化，選舉應該是候選人和選民直接溝通，而不是名人站台加持取代選民的判斷，在選後這些站台助選的人，也沒辦法為候選人背書，負任何的政治責任。

吳益政也直言指出，選舉不應該回到藍綠對立，而是要回到政策的辯論，以及候選人能不能替高雄市解決問題，他認為這一次投票，是54萬多中間選民的寧靜革命，希望民眾不要再被政黨情緒綑綁。

他呼籲高雄市民「不選黨、不選人，而是選政策」，用「政策」來決定選票，讓往後想要參選的候選人，只要無法提出解決人民的政策及政見，就得不到選民的認同，得不到選票，吳益政希望這樣的選舉改革，可以從高雄市民開始，這樣才對得起高雄民主聖地的封號。

 

 

 

關鍵字

站台 寧靜革命 吳益政 韓國瑜李眉蓁

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