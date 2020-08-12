免錢最貴！邱建富陷桃花劫　遭爆與D奶美魔女「電愛」

現代版藍色水玲瓏！民進黨彰化縣黨部主委、彰化市前市長邱建富捲入桃色風波，一名胡姓女子控訴邱建富涉嫌「利用權勢或機會」長期對她進行電話騷擾與猥褻，案發後還要求她作偽證；邱建富今（12）日親上火線，痛批遭政敵打壓，要毀他政治前途。

▲邱建富今天公開出面堅決否認此事，更稱他從未與該女見過面，若真的和該女「有一腿」，就從此退出政壇。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.12）

前彰化市長、現任民進黨彰化縣黨部主委邱建富，繼「兩個素真」後再陷桃色風暴。來自台南市的胡姓女子控訴邱建富涉嫌「利用權勢或機會」長期對她進行電話騷擾與猥褻，邱建富質疑是黨內地方派系鬥爭故意誣陷他，阻撓他參選2022年彰化縣長。

邱建富甫於2個多月前成功連任民進黨彰化縣黨部主委，更是綠營下屆彰化縣長選舉熱門人選，經此桃色風波後是否蒙上陰影，備受政壇矚目，根據報導，這名D奶美魔女說，她和邱建富在2012年互加臉書好友，2個月後邱言語開始越線，還稱讚她細長美腿很漂亮，而且言語愈來愈露骨，頻要求美魔女和他「電愛」，還要求美魔女呻吟讓他自慰，並強調他是市長，可幫忙安插工作，兩人的電愛關係維持逾1年。

據了解，這起桃色風暴，女方已向彰化地檢署告發邱建富涉嫌觸犯刑法「利用權勢或機會猥褻罪」，檢方也已傳喚美魔女與邱建富出庭，邱建富今（12）日出面駁斥說絕對沒有這回事。

邱建富說，此事源起於他9年前擔任市長時，對方表示她母親生病欠醫藥費，希望可以購買她的畫，讓她可以幫助母親就醫，他即匯款3萬元給對方，不料後來對方又稱父親過世欠喪葬費，他又匯3萬元，後來他都沒收到畫，警覺遭到詐騙。

2個月前，邱建富要連任民進黨縣黨部委時就燒過另一次桃色事件，民進黨彰化縣黨部執委劉玲惠與一群婆婆媽媽召開記者會就邱建富，指弄「連劈2素真」，重創民進黨形象，要求邱建富向全國婦女同胞道歉。

邱建富表示，中央黨部主委昨天也打電話給他加油打氣，也稱讚他全台灣民進黨各縣市黨部主委只有他輔選做得最成功，無端抹黑，一生只有2個最愛素真，一個是老婆、一個是從小到大最照顧的姊姊。