注意囉！離島中秋及國慶日第二波加班機8月17日開放訂位

為因應離島民眾中秋節及國慶日返鄉過節及旅遊需求，民航局宣布，目前需求較高之金門及澎湖航線已規劃第二波加班機，將自109年8月17日上午9時統一開放訂位，各航線離峰日期及時段航班均尚有空位，建議尚未訂妥機位旅客可多加選擇並儘早訂位。





民航局指出，109年中秋節及國慶日離島管制航線(金門、澎湖、馬祖)已於7月27日起開放正班機及第一波加班機訂位；航空公司已依據旅客訂位及需求情況再規劃第二波加班機；當中臺金航線運能，中秋連假，提供臺金航線2,396個座位數；國慶連假，提供臺金航線1,216個座位數。





民航局表示，為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，旅客於訂票日起3日內應完成開票（例如8月17日訂票者，應於8月19日前完成開票），提醒旅客應注意開票期限，以確保自身權益。





金門縣政府提醒，中秋及國慶連假，於尖峰時段109年9月30日至10月2日、10月8日至10日臺灣出發往金門方向，以及109年10月3日至5日、10月10日至12日金門出發回臺灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制。





退票期限規定亦為「最遲於航班起飛前辦理退票」，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，另提醒旅客避免重複訂票，如須退票時，航空公司將依機票使用規定收取票價10%之退票費用。



