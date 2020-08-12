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國民黨全黨挺高雄　江啟臣：讓陳其邁繼續高升院長

記者郭凱杰/高雄報導
calendar_today2020-08-12 20:10:00

▲高雄市長補選投票進入倒數，國民黨主席江啟臣率領全黨同志代表為李眉蓁站台舉辦「全黨挺高雄」活動展現團結氣勢拉抬選情。（圖／李眉蓁競選總部提供）
▲高雄市長補選投票進入倒數，國民黨主席江啟臣率領全黨同志代表為李眉蓁站台舉辦「全黨挺高雄」活動展現團結氣勢拉抬選情。（圖／李眉蓁競選總部提供）
國民黨主席江啟臣今帶領中常委及各縣市黨部主委等人齊聚高雄，替國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁助選江啟臣表示，他很擔心民進黨貪腐列車正失速衝往高雄，盼8月15日投票一起阻止民進黨失速的貪腐列車，並讓敗選後高升副閣揆的民進黨候選人陳其邁再高升院長。

▲全黨送愛到高雄，力挺李眉蓁！國民黨主席江啟臣來到李眉蓁競選總部，為國民黨高雄市長候選人李眉蓁加油打氣，並贈送金色鳳梨，象徵金色旺旺來
▲全黨送愛到高雄，力挺李眉蓁！國民黨主席江啟臣來到李眉蓁競選總部，為國民黨高雄市長候選人李眉蓁加油打氣，並贈送金色鳳梨，象徵金色旺旺來 （圖／李眉蓁競選總部提供）
高雄市長補選投票進入倒數，國民黨主席江啟臣、秘書長李乾龍、副秘書長謝龍介、國民黨中常會及各縣市黨部主委連袂為李眉蓁站台舉辦「全黨挺高雄」活動及車隊掃街，展現團結氣勢拉抬選情，並在選戰最後關頭火力全開，猛打貪腐話題。

▲▲國民黨主席江啟臣來到李眉蓁競選總部舉辦「全黨挺高雄」活動及車隊掃街，展現團結氣勢拉抬李眉蓁選情。（圖／李眉蓁競選總部提供）
▲▲國民黨主席江啟臣來到李眉蓁競選總部舉辦「全黨挺高雄」活動及車隊掃街，展現團結氣勢拉抬李眉蓁選情。（圖／李眉蓁競選總部提供）
江啟臣說，這場選舉對國民黨而言，是有史以來最艱困的選戰，李眉蓁有勇氣接受挑戰，面對選戰中無情的抹黑、攻擊與醜化，並不退縮，而是勇往直前；沒有硬凹，而是坦然面對相較之下，蔡政府遇到什麼事都用凹的，連英文口誤也要硬凹。

江啟臣指出，高雄市長補選的提名代表國民黨願意給年輕人表現跟承擔的機會，今天中常會以另一種形式支持李眉蓁，象徵國民黨團結一致，爭取高雄鄉親的支持，國民黨必須團結一致贏回高雄，贏回一個清廉勤政的市府團隊，不能在8月15日後，讓貪腐的團隊回到高雄他很擔心民進黨貪腐列車正在失速衝往高雄，所以8月15日投票，大家一起阻止這部民進黨失速貪腐列車。

江啟臣強調，總統蔡英文曾經說，全面執政不代表貪腐的劇本重演，但是從過去幾週的唐榮案、SOGO案、遠航案，直到最近綠油油的行銷標案，大家看到的不只有劇本，而是正在熱烈公演上映中。令人擔心民進黨貪腐列車正在失速地衝往高雄，呼籲高雄市民在8月15號，一起阻止民進黨失速的貪腐列車！

關鍵字

貪腐列車 陳其邁 江啟臣 李眉蓁 高雄

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