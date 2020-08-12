國民黨全黨挺高雄　江啟臣：讓陳其邁繼續高升院長

高雄市長補選投票進入倒數，國民黨主席江啟臣、秘書長李乾龍、副秘書長謝龍介、國民黨中常會及各縣市黨部主委連袂為李眉蓁站台舉辦「全黨挺高雄」活動及車隊掃街，展現團結氣勢拉抬選情，並在選戰最後關頭火力全開，猛打貪腐話題。
江啟臣說，這場選舉對國民黨而言，是有史以來最艱困的選戰，李眉蓁有勇氣接受挑戰，面對選戰中無情的抹黑、攻擊與醜化，並不退縮，而是勇往直前；沒有硬凹，而是坦然面對﹔相較之下，蔡政府遇到什麼事都用凹的，連英文口誤也要硬凹。
江啟臣指出，高雄市長補選的提名代表國民黨願意給年輕人表現跟承擔的機會，今天中常會以另一種形式支持李眉蓁，象徵國民黨團結一致，爭取高雄鄉親的支持，國民黨必須團結一致贏回高雄，贏回一個清廉勤政的市府團隊，不能在8月15日後，讓貪腐的團隊回到高雄﹔他很擔心民進黨貪腐列車正在失速衝往高雄，所以8月15日投票，大家一起阻止這部民進黨失速貪腐列車。
江啟臣強調，總統蔡英文曾經說，全面執政不代表貪腐的劇本重演，但是從過去幾週的唐榮案、SOGO案、遠航案，直到最近綠油油的行銷標案，大家看到的不只有劇本，而是正在熱烈公演上映中。令人擔心民進黨貪腐列車正在失速地衝往高雄，呼籲高雄市民在8月15號，一起阻止民進黨失速的貪腐列車！