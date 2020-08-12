巷仔內／高市長補選倒數三天　藍綠白決戰港都

8月15日將舉行高雄市第3屆市長補選投票，這次國民黨李眉蓁、民進黨陳其邁、民眾黨吳益政，分別代表藍綠白決戰高雄市長大位，看得是各黨在港都的政治量能，與個人魅力的加成，未來幾年在高雄的政治版圖與佈局為何，就看這次選戰各黨能催出多少票。





國民黨前高雄市長韓國瑜在2018年九合一大選翻轉藍綠版圖，以89萬票當選高雄市長，但在2020年6月6日就以接近94萬張的選票遭到罷免，韓國瑜成為台灣地方自治史上首位遭到罷免的直轄市長。



▲行政院長蘇貞昌院長將他象徵會做事認證的撞球桿，送給陳其邁。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.07.25） 2020年高雄市第三屆市長補選選舉人人數為2,301,597人﹔在2018年的高雄市長選舉，在7成3的投票率下，民進黨陳其邁拿下4成4，74萬多的選票，從原本的形勢大好，到輸給對手韓國瑜15萬張的選票，因此捲土重來的陳其邁，在這場選戰中格外小心翼翼，每天行程滿檔，拜廟、站路口，絲毫不敢鬆懈。





各黨的輔選人士都認為，6月6日的罷韓投票催出接近94萬張的同意票，前市長韓國瑜被高票罷免，對藍軍打擊嚴重，高雄補選的政治政治氛圍幾乎底定，因此選戰並不像以往熱烈。





而且今年高雄已經要投下第三張選票，選民的投票熱情如何提高，就成為陳其邁陣營傷腦筋的地方，副總統賴清德南下輔選陳其邁時就曾表示，如果拿的票比韓國瑜當選的89萬票還少，朝小野大去議會馬上沒力，所以陳其邁不是只要當選，還要超過韓國瑜的89萬票。



▲國民黨主席江啟臣陪李眉蓁車掃。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.08.11） 國民黨候選人李眉蓁相較於對手陳其邁知名度較不足，因此在選戰中後期，不只黨主席江啟臣多次南下、秘書長李乾隆也坐鎮高雄﹔地方人士預估，國民黨可能以2010年的高雄市長選舉，黃昭順在陳菊與楊秋興夾殺下，拿下的31萬選票做為最後防線。





從日前請出33位黨籍立委到高雄38行政區遍地開花、藍營地方首長相挺，後來也有前總統馬英九、前立法院長王金平等大咖都出來幫李眉蓁助聲勢，選前超級星期天更請出「漢子」侯友宜、「燕子」盧秀燕陪掃市場，固守藍營基本盤為當前重中之重的態勢可見一斑。



▲罷韓四君子在罷韓後首度公開露面，呼籲高雄市民在八月十五日一定要站出來投票。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.08.12） 「禿子」韓國瑜是否會親身出席李眉蓁的選前之夜站台還是未知數，但前韓市府市政團隊已在選前三天先來幫李眉蓁助選，而副市長陳雄文的「情緒已經發洩了，市長也被你罷免了，高雄市還是要走下去」一席話，反而促成罷韓四君子在罷韓後的首次合體，台灣基進也將一連三天的車隊掃街催票，呼籲市民朋友8月15日出來投票，或許這也是韓陣營始料未及的。





民眾黨高雄市長候選人吳益政就直言，韓國瑜出面將激化藍綠對立，得利的恐怕將是民進黨和陳其邁，韓國瑜當然會激出一些藍的票，但另一方面也會激化民進黨的支持者出來投票，這樣的政治動員只會更加激化對立、撕裂社會，將補選變成藍綠對立的延長賽，況且如果韓國瑜站台讓李眉蓁當選，「那才是災難」。



▲台灣民眾黨黨主席柯文哲陪同黨提名的高雄市長補選候選人吳益政到市場拜票。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.07.05） 高雄市長選舉，此次台灣民眾黨則是首次參戰，首次進軍找來連任五屆的議員吳益政，吳益政對市政議題嫻熟，訴求打破藍綠，民眾黨以2020在高雄拿下8.51%的政黨支持票為基本盤，借這這次高雄市長選舉揮軍南下，在人口數較多的鳳山、三民等區成立服務處，象徵民眾黨正式插旗高雄，民眾黨黨主席柯文哲也幾乎周周南下陪掃街，除了拉抬黨提名的候選人吳益政，也看柯文哲這塊招牌在高雄有多少量能。





擔任吳益政競選總幹事蔡壁如則認為，從2020年政黨票的資料，有54萬中間選民投給兩大黨之外的選擇，和藍綠板塊三方天下，被稱為「賓士板塊」，認為544,955的中間力量是改變高雄的密碼，認為就算是鐵票也會生鏽、基本盤也會崩盤，未必沒有突破的機會。



