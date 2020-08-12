巷仔內／高市長補選倒數三天　藍綠白決戰港都

8月15日將舉行高雄市第3屆市長補選投票，這次國民黨李眉蓁、民進黨陳其邁、民眾黨吳益政，分別代表藍綠白決戰高雄市長大位，看得是各黨在港都的政治量能，與個人魅力的加成，未來幾年在高雄的政治版圖與佈局為何，就看這次選戰各黨能催出多少票。
國民黨前高雄市長韓國瑜在2018年九合一大選翻轉藍綠版圖，以89萬票當選高雄市長，但在2020年6月6日就以接近94萬張的選票遭到罷免，韓國瑜成為台灣地方自治史上首位遭到罷免的直轄市長。
2020年高雄市第三屆市長補選選舉人人數為2,301,597人﹔在2018年的高雄市長選舉，在7成3的投票率下，民進黨陳其邁拿下4成4，74萬多的選票，從原本的形勢大好，到輸給對手韓國瑜15萬張的選票，因此捲土重來的陳其邁，在這場選戰中格外小心翼翼，每天行程滿檔，拜廟、站路口，絲毫不敢鬆懈。
各黨的輔選人士都認為，6月6日的罷韓投票催出接近94萬張的同意票，前市長韓國瑜被高票罷免，對藍軍打擊嚴重，高雄補選的政治政治氛圍幾乎底定，因此選戰並不像以往熱烈。
而且今年高雄已經要投下第三張選票，選民的投票熱情如何提高，就成為陳其邁陣營傷腦筋的地方，副總統賴清德南下輔選陳其邁時就曾表示，如果拿的票比韓國瑜當選的89萬票還少，朝小野大去議會馬上沒力，所以陳其邁不是只要當選，還要超過韓國瑜的89萬票。
國民黨候選人李眉蓁相較於對手陳其邁知名度較不足，因此在選戰中後期，不只黨主席江啟臣多次南下、秘書長李乾隆也坐鎮高雄﹔地方人士預估，國民黨可能以2010年的高雄市長選舉，黃昭順在陳菊與楊秋興夾殺下，拿下的31萬選票做為最後防線。
從日前請出33位黨籍立委到高雄38行政區遍地開花、藍營地方首長相挺，後來也有前總統馬英九、前立法院長王金平等大咖都出來幫李眉蓁助聲勢，選前超級星期天更請出「漢子」侯友宜、「燕子」盧秀燕陪掃市場，固守藍營基本盤為當前重中之重的態勢可見一斑。
「禿子」韓國瑜是否會親身出席李眉蓁的選前之夜站台還是未知數，但前韓市府市政團隊已在選前三天先來幫李眉蓁助選，而副市長陳雄文的「情緒已經發洩了，市長也被你罷免了，高雄市還是要走下去」一席話，反而促成罷韓四君子在罷韓後的首次合體，台灣基進也將一連三天的車隊掃街催票，呼籲市民朋友8月15日出來投票，或許這也是韓陣營始料未及的。
民眾黨高雄市長候選人吳益政就直言，韓國瑜出面將激化藍綠對立，得利的恐怕將是民進黨和陳其邁，韓國瑜當然會激出一些藍的票，但另一方面也會激化民進黨的支持者出來投票，這樣的政治動員只會更加激化對立、撕裂社會，將補選變成藍綠對立的延長賽，況且如果韓國瑜站台讓李眉蓁當選，「那才是災難」。
高雄市長選舉，此次台灣民眾黨則是首次參戰，首次進軍找來連任五屆的議員吳益政，吳益政對市政議題嫻熟，訴求打破藍綠，民眾黨以2020在高雄拿下8.51%的政黨支持票為基本盤，借這這次高雄市長選舉揮軍南下，在人口數較多的鳳山、三民等區成立服務處，象徵民眾黨正式插旗高雄，民眾黨黨主席柯文哲也幾乎周周南下陪掃街，除了拉抬黨提名的候選人吳益政，也看柯文哲這塊招牌在高雄有多少量能。
擔任吳益政競選總幹事蔡壁如則認為，從2020年政黨票的資料，有54萬中間選民投給兩大黨之外的選擇，和藍綠板塊三方天下，被稱為「賓士板塊」，認為544,955的中間力量是改變高雄的密碼，認為就算是鐵票也會生鏽、基本盤也會崩盤，未必沒有突破的機會。