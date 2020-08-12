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杜絕毒中藥　彰縣衛生局稽查577家中藥販賣業

記者陳雅芳／彰化報導
calendar_today2020-08-12 20:18:45

▲中醫診所之中藥粉末驗出重金屬超標中毒案件，彰化縣衛生局針對彰化縣轄內577家中藥販賣業進行查核。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.12）
▲中醫診所之中藥粉末驗出重金屬超標中毒案件，彰化縣衛生局針對彰化縣轄內577家中藥販賣業進行查核。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.12）
「你吃的中藥安全嗎？」台中市疑似服「自費中藥」引發鉛中毒事件擴大，彰化縣有一家三口也疑似因此中毒、住院治療，為確保用藥安全，彰化縣衛生局進行全面性稽查，針對彰化縣轄內577家中藥販賣業進行查核，確認是否有販售「硃砂」或調配「鉛丹」等禁用藥品。

▲彰化縣衛生局進行全面性稽查，針對彰化縣轄內577家中藥販賣業進行查核。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.12）
▲彰化縣衛生局進行全面性稽查，針對彰化縣轄內577家中藥販賣業進行查核。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.12）
台中市議員張彥彤一家四口，疑似服用「自費中藥」引發鉛中毒事件，案情持續擴大，來自彰化也有一家三口人，疑似服用台中九福中醫診所自費中藥方之後，同樣出現中毒現象，已經由台中市衛生局安排住院接受治療和檢測。

台中一中醫診所的中藥粉末，驗出重金屬超標中毒案件，掀起國人恐慌，彰化一家三口還深信該中醫師，服用中鉛毒，為確保用藥安全，彰化縣衛生局進行全面性稽查，針對彰化縣轄內577家中藥販賣業進行查核，初步並沒發現涉案的「欣隆藥業公司」將禁藥「硃砂」銷售到彰化，不過還是會針對自費調劑、煎煮水藥擴大稽查。

▲彰化縣衛生局進行全面性稽查，初步並沒發現涉案的「欣隆藥業公司」將禁藥「硃砂」銷售到彰化。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.12）
▲彰化縣衛生局進行全面性稽查，初步並沒發現涉案的「欣隆藥業公司」將禁藥「硃砂」銷售到彰化。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.12）
彰化縣衛生局長葉彥伯表示，案發後立即配合啟動調查，初步沒有發現涉案的「欣隆藥業公司」有將禁藥「硃砂」銷售到彰化各中醫診所或中藥房的跡象，不過還是要求台中市衛生局，把可能的通路公告周知，並會持續針對縣境內各中醫醫療院所、中藥行，針對自費調劑、煎煮水藥部份，擴大進行稽查，以防類似中毒事件發生。

葉彥伯指出，縣境內各中醫診所看診，大部分都是提供GMP藥廠所生產的「科學中藥」為主要處方，也會依照需求開立煎煮水藥，至於少數「自費調劑」的部份，將列為首要稽查的重點對象，提醒民眾不要任意聽信偏方，以防危及健康和生命，且請勿聽信偏方，勿隨意購買來路不明的中藥，並且選購經衛生福利部核准有許可證字號的中藥。

關鍵字

毒中藥 稽查中藥販賣業 鉛中毒 鉛丹 硃砂

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