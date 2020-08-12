鄉代關心公共工程被毆　宜縣民進黨部主委譴責暴力

冬山鄉民代表游閔吉上（7）月30日接獲民眾陳情前往冬山菜市場街口關心公所發包的工程，卻遭到現場工人重擊頭部，並用腳狠踹胸部及腹部，導致腦震盪及肋骨骨折﹔游閔吉住院多日返家休養後，今日首次面對媒體談及事件經過。
游閔吉表示，當時主要是針對兩個重點向施工人員反應，一是民眾希望在拆除廢棄招牌鐵架時，深怕會損壞排油煙機的戶外排氣管，因此請施工單位留意，避免誤拆，其次則是一般小吃店都會有排水管，然後接到戶外的人孔蓋，外觀不佳，且留有一條黑色油漬下滴人孔蓋；民眾反應是否在工程許可的範圍內，直接做下地化與人孔蓋一起，既美觀又一勞永逸﹔沒想到卻因此遭現場的李姓工人暴力相向，以拳頭重擊其頭部後，再用腳重踹腹部、胸腔，並以腳大力猛踹右後腦杓。
游閔吉說，身為民代，基於代議事的職責到現場瞭解，並與現場施工人員說明解釋，台灣是民主國家，對於事情的溝通與協調，陳述不同觀點，本來就是讓事情完善的過程，即便意見不合，也不能訴諸暴力﹔他除了對施暴的李姓工人提告之外，也譴責這樣的暴力行為。
對於黨籍民代關心公共工程被痛毆，民進黨宜蘭縣黨部主委陳俊宇表示，民代關心公共工程是職責所在，即便民代的看法與施工單位不一致，承包廠商也應透過理性溝通尋求共識，這種暴力行為是絕對不被接受的。
陳俊宇說，政府現在推動全民督工，每一位民眾都可以關心公共工程，而民代較一般民眾應更為積極，如今卻發生民代關心公共工程被毆，對於這種不理性的暴力行為，他表達譴責。