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鄉代關心公共工程被毆　宜縣民進黨部主委譴責暴力

記者李清貴/宜蘭報導
calendar_today2020-08-12 20:20:00

▲民進黨籍的宜蘭縣冬山鄉民代表游閔吉日前受民眾之託前往住家附近關心一起公共工程施工情形，卻遭現場施工人員毆打，民進黨宜蘭縣黨部主委陳俊宇表達譴責暴力。（圖／記者李清貴攝,2020.08.12)
▲民進黨籍的宜蘭縣冬山鄉民代表游閔吉日前受民眾之託前往住家附近關心一起公共工程施工情形，卻遭現場施工人員毆打，民進黨宜蘭縣黨部主委陳俊宇表達譴責暴力。（圖／記者李清貴攝,2020.08.12)
民進黨籍的宜蘭縣冬山鄉民代表游閔吉日前受民眾之託前往住家附近關心一起公共工程施工情形，卻遭現場施工人員毆打，導致肋骨骨折及腦震盪對此，民進黨宜蘭縣黨部主委陳俊宇今（12）日表示，民代對於公共工程的關注本來就應該比一般民眾積極，對於這起暴力事件，他表達譴責。

冬山鄉民代表游閔吉上（7）月30日接獲民眾陳情前往冬山菜市場街口關心公所發包的工程，卻遭到現場工人重擊頭部，並用腳狠踹胸部及腹部，導致腦震盪及肋骨骨折游閔吉住院多日返家休養後，今日首次面對媒體談及事件經過。

游閔吉表示，當時主要是針對兩個重點向施工人員反應，一是民眾希望在拆除廢棄招牌鐵架時，深怕會損壞排油煙機的戶外排氣管，因此請施工單位留意，避免誤拆，其次則是一般小吃店都會有排水管，然後接到戶外的人孔蓋，外觀不佳，且留有一條黑色油漬下滴人孔蓋；民眾反應是否在工程許可的範圍內，直接做下地化與人孔蓋一起，既美觀又一勞永逸沒想到卻因此遭現場的李姓工人暴力相向，以拳頭重擊其頭部後，再用腳重踹腹部、胸腔，並以腳大力猛踹右後腦杓。

游閔吉說，身為民代，基於代議事的職責到現場瞭解，並與現場施工人員說明解釋，台灣是民主國家，對於事情的溝通與協調，陳述不同觀點，本來就是讓事情完善的過程，即便意見不合，也不能訴諸暴力他除了對施暴的李姓工人提告之外，也譴責這樣的暴力行為。

對於黨籍民代關心公共工程被痛毆，民進黨宜蘭縣黨部主委陳俊宇表示，民代關心公共工程是職責所在，即便民代的看法與施工單位不一致，承包廠商也應透過理性溝通尋求共識，這種暴力行為是絕對不被接受的。

陳俊宇說，政府現在推動全民督工，每一位民眾都可以關心公共工程，而民代較一般民眾應更為積極，如今卻發生民代關心公共工程被毆，對於這種不理性的暴力行為，他表達譴責。

 

關鍵字

公共工程 冬山鄉民代表 游閔吉 民進黨 民進黨宜蘭縣黨部

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