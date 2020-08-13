十三行博物館「聲音漫遊山線」　秘境中找廖添丁躲藏洞穴

此外，今天再度與知名跨領域藝術團體「明日和合製作所」聯手打造「八里聲音漫遊山線」，除了走訪風景優美的觀音山步道，還能一探傳奇人物「廖添丁」躲藏日警追捕的洞穴，透過「聲音旅伴」的引導，在視覺與聽覺虛實交錯中，產生穿越時空美妙感受!
十三行博物館館長陳春蘭表示，八里地區從山上、平原到海口，擁有豐富多元的自然生態與文化資產，為了讓民眾能夠在古蹟日活動中接觸不同區域的人文景觀，「聲音漫遊」繼去年大獲好評的「海線」行程之後，今年特別開發了「山線」秘境體驗。
今年度的古蹟日系列活動中，觀眾不僅是聲音「聆聽者」，更進一步成為聲音的「採集者」﹔「八里聲景採集」活動邀請觀眾與藝術家一起在八里舊城探索，從市井小民的日常生活中，採集屬於八里的聲音與影像，並透過聲音、藍晒工作坊齊力完成作品，一同創造歷史記憶。作品也將於9月18日至9月30日，在新北考古公園史前家屋與穀倉展示。
十三行博物館「2020全國古蹟日」活動自8月14日中午12時起開放免費線上報名，「八里聲景採集」活動時間為9月5日、9月6日上午9時30分至下午4時，每日一場，每場次15人；「八里聲音漫遊山線」活動時間為9月19日、9日20日下午3時至6時30分，每日一場，每場次35人。