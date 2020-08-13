🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 地方

旱溪康橋計畫整治　保留生態兼顧防洪不同調

記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-08-13 13:56:22

▲台中旱溪大康橋計畫國光橋至日新橋整治工程「最後一哩」，公民團體反映要求設法保留，當地里長抱怨不能重視保育就放棄整治(圖／李天生服務處提供2020.8.13)
▲台中旱溪大康橋計畫國光橋至日新橋整治工程「最後一哩」，公民團體反映要求設法保留，當地里長抱怨不能重視保育就放棄整治(圖／李天生服務處提供2020.8.13)
台中旱溪大康橋計畫國光橋至日新橋整治工程，地方爭取規劃上游日新橋至六順路「最後一哩」，不過公民團體反映，上游河流環境優美，有大批白鷺鷥、夜鷺，應設法保留；大里祥興里長黃春海抱怨，不能重視保育就放棄整治，市議員李天生今(13)日呼籲應盡速討論，讓防洪整治及生態雙贏。

位在旱溪國光橋下游的「康橋計畫」獲得好評，地方爭取往上游延伸推動「大康橋計畫」，範圍由國光橋至六順路，經水利署編列20多億經費進行國光橋至日新橋段整治，目前即將陸續完工，立委何欣純、黃國書及地方人士要求儘速規劃推動日新橋至六順路最後一段整治，早日完成大康橋計畫。

李天生表示，經溝通後，三河局同意2年內完成日新橋至日新路(都市計畫區)工程先期作業，至於日新路至六順路(非都市計畫區)，將和地方充分溝通後，以因地制宜方式分段規劃，並特別注意原有生態保存。

不過，荒野保護協會、台灣生態學等公民團體反映，上游吉善路便橋至六順路河段生態環境優美，有不少白鷺鷥、夜鷺築巢棲息，要求保持該處河道生態環境，採用友善工法及保育措施進行整治，同時建議徵收河道周邊私有土地，維持自然環境現況，至於規劃截彎取直處之土地，則希望徵收規劃為洪氾區或維持自然風貌。

對此，大里區祥興里長黃春海出現反彈，他批評不能要求保育就放棄整治，未來住戶安全如何保障，由於河道寬度足夠，主張進行30公尺寬的河道整治工程，剩餘河道土地則提供進行保育，如此才能創造雙贏。

李天生指出，大里祥興里舊名「祥鷺村」，顯示當地有不少鷺鷥出入，確實值得維護保存，不過要求重視民眾權益，在兼顧生態環境下，儘速推動整治工程，有效維護住戶生命財產安全。

關鍵字

公民團體 生態保護 旱溪大康橋計畫 防洪整治 李天生

NOW民調中心

跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

繼續作答
看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

繼續作答
七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

繼續作答

想看更多

[PR]網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]【東京鐵塔建造秘辛】東京鐵塔有兄弟？盤點「塔博士」內藤多仲的六座名塔

【東京鐵塔建造秘辛】東京鐵塔有兄弟？盤點「塔博士」內藤多仲的六座名塔

[PR]飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

[PR]想脫單！要讓月老夠了解你才能事半功倍

想脫單！要讓月老夠了解你才能事半功倍

[PR]共機來台、簽「醫術合作備忘錄」、口誤習總統？阿薩爾訪台事件簿總整理

共機來台、簽「醫術合作備忘錄」、口誤習總統？阿薩爾訪台事件簿總整理

[PR]高雄市長補選倒數中！帶你一次了解歷經敗選再度參加補選的候選人1號陳其邁

高雄市長補選倒數中！帶你一次了解歷經敗選再度參加補選的候選人1號陳其邁

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]注意！即日起八大場所強制戴口罩！市售口罩如何辨真假 帶你了解

注意！即日起八大場所強制戴口罩！市售口罩如何辨真假 帶你了解

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]免出國超夯五大國際觀星點　台灣最美夏季銀河就在這！

免出國超夯五大國際觀星點　台灣最美夏季銀河就在這！

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]談起戀愛就判若兩人？！OO座變得眼裡世界只剩妳

談起戀愛就判若兩人？！OO座變得眼裡世界只剩妳

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽