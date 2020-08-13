旱溪康橋計畫整治　保留生態兼顧防洪不同調

位在旱溪國光橋下游的「康橋計畫」獲得好評，地方爭取往上游延伸推動「大康橋計畫」，範圍由國光橋至六順路，經水利署編列20多億經費進行國光橋至日新橋段整治，目前即將陸續完工，立委何欣純、黃國書及地方人士要求儘速規劃推動日新橋至六順路最後一段整治，早日完成大康橋計畫。
李天生表示，經溝通後，三河局同意2年內完成日新橋至日新路(都市計畫區)工程先期作業，至於日新路至六順路(非都市計畫區)，將和地方充分溝通後，以因地制宜方式分段規劃，並特別注意原有生態保存。
不過，荒野保護協會、台灣生態學等公民團體反映，上游吉善路便橋至六順路河段生態環境優美，有不少白鷺鷥、夜鷺築巢棲息，要求保持該處河道生態環境，採用友善工法及保育措施進行整治，同時建議徵收河道周邊私有土地，維持自然環境現況，至於規劃截彎取直處之土地，則希望徵收規劃為洪氾區或維持自然風貌。
對此，大里區祥興里長黃春海出現反彈，他批評不能要求保育就放棄整治，未來住戶安全如何保障，由於河道寬度足夠，主張進行30公尺寬的河道整治工程，剩餘河道土地則提供進行保育，如此才能創造雙贏。
李天生指出，大里祥興里舊名「祥鷺村」，顯示當地有不少鷺鷥出入，確實值得維護保存，不過要求重視民眾權益，在兼顧生態環境下，儘速推動整治工程，有效維護住戶生命財產安全。