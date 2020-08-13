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用歌仔戲吟唱做記憶　延緩長者失能促健康

記者郭政隆／嘉義報導
calendar_today2020-08-13 15:20:11

▲嘉義市衛生局把健康促進的概念置入傳統戲曲。（圖／記者郭政隆攝影2020.8.13）
▲嘉義市衛生局把健康促進的概念置入傳統戲曲。（圖／記者郭政隆攝影2020.8.13）
為推動長者延緩失能，嘉義市衛生局三年來在社區辦理的「逆齡健康人生」計畫，今年特地與嘉義市樂齡歌劇隊攜手合作，以實驗性的方式將歌仔戲教唱與慢性病預防進行搭配，把健康促進的概念置入傳統戲曲，讓長者一起在擺身段、戲曲吟唱中「做伙顧健康」。

▲嘉義市樂齡歌劇隊。（圖／記者郭政隆攝影2020.8.13.）
▲嘉義市樂齡歌劇隊。（圖／記者郭政隆攝影2020.8.13.）
嘉義市衛生局規劃辦理的社區長者逆齡健康人生系列課程計畫，結合社區資源及在地醫事公會師資群，協助介入社區中健康及亞健康長者、衰弱前期長者的健康促進系列活動，課程內容包括高風險長者之健康檢查及體適能檢測、高齡營養、身體運動、失智防治、用藥安全、慢性病防治、口腔保健等議題，現共有共20個社區713位長者參與，整體課程規劃滿意度達95.5%，長者在參與課程前後所進行的身體健康狀況自我評估也往上攀升，實測資料顯示，長者的身體年齡較參與課程前年輕7到9歲。

▲歌仔戲隊用長者最熟悉的曲調吟唱。（圖／記者郭政隆攝影2020.8.13）
▲歌仔戲隊用長者最熟悉的曲調吟唱。（圖／記者郭政隆攝影2020.8.13）
今年首次參與計畫的歌仔戲隊老師，剛代表嘉義市參加環保署「環保戲劇競賽南區決賽」獲得冠軍，她們是一群退休或還在職場服務的「橘世代」，長久以來就在社區中推廣失智友善社區、預防三高、均衡飲食、環保愛地球及婆媳相處等心理、環保與健康促進概念，今年加入師資團隊，她們課前與慢性病講師討論，用心編劇，書寫歌詞，陸續編好了「三高歌」、「餐盤歌」、「失智歌」及「保健歌」等，藉由「南光調」、「中廣調」等不同表現方式，與社區長輩在說說唱唱的歡樂情境下，學會照顧自己的身體健康。

▲長者們聚精會神吟唱出保健歌。（圖／記者郭政隆攝影2020.8.13）
▲長者們聚精會神吟唱出保健歌。（圖／記者郭政隆攝影2020.8.13）
課程的進行，一小時由專業的衛教師進行分享，另一小時則是歌仔戲老師教唱，這種「娛樂性取向的衛教」讓專業的衛教師及傳統戲曲老師之間產生合作的共鳴，產生「一加一大於二」的衛教效果，社區長者也因此受惠；歌仔戲隊長黃士玲老師說，如果一直以「講課」方式分享衛教概念，長者可能比較無法全盤吸收；基於長者對於傳統戲曲的情感，用他們最熟悉的吟唱，置入生活中需要的健康促進概念，可望提升學習效果。

關鍵字

嘉義市西區車店社區發展協會 嘉義市樂齡歌劇隊 失智 嘉義市政府衛生局 歌仔戲

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