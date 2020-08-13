用歌仔戲吟唱做記憶　延緩長者失能促健康

嘉義市衛生局規劃辦理的社區長者逆齡健康人生系列課程計畫，結合社區資源及在地醫事公會師資群，協助介入社區中健康及亞健康長者、衰弱前期長者的健康促進系列活動，課程內容包括高風險長者之健康檢查及體適能檢測、高齡營養、身體運動、失智防治、用藥安全、慢性病防治、口腔保健等議題，現共有共20個社區713位長者參與，整體課程規劃滿意度達95.5%，長者在參與課程前後所進行的身體健康狀況自我評估也往上攀升，實測資料顯示，長者的身體年齡較參與課程前年輕7到9歲。
今年首次參與計畫的歌仔戲隊老師，剛代表嘉義市參加環保署「環保戲劇競賽南區決賽」獲得冠軍，她們是一群退休或還在職場服務的「橘世代」，長久以來就在社區中推廣失智友善社區、預防三高、均衡飲食、環保愛地球及婆媳相處等心理、環保與健康促進概念，今年加入師資團隊，她們課前與慢性病講師討論，用心編劇，書寫歌詞，陸續編好了「三高歌」、「餐盤歌」、「失智歌」及「保健歌」等，藉由「南光調」、「中廣調」等不同表現方式，與社區長輩在說說唱唱的歡樂情境下，學會照顧自己的身體健康。
課程的進行，一小時由專業的衛教師進行分享，另一小時則是歌仔戲老師教唱，這種「娛樂性取向的衛教」讓專業的衛教師及傳統戲曲老師之間產生合作的共鳴，產生「一加一大於二」的衛教效果，社區長者也因此受惠；歌仔戲隊長黃士玲老師說，如果一直以「講課」方式分享衛教概念，長者可能比較無法全盤吸收；基於長者對於傳統戲曲的情感，用他們最熟悉的吟唱，置入生活中需要的健康促進概念，可望提升學習效果。