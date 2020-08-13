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聞不到味道二十載　雷射針灸重拾人生色香味

記者洪佳伶/雲林報導
calendar_today2020-08-13 21:40:00

▲測試後指出正確的類別如香油。（圖／記者洪佳伶攝,2020.08.13）
▲測試後指出正確的類別如香油。（圖／記者洪佳伶攝,2020.08.13）
75歲呂女士因夜起入廁滑倒後仰，頭部撞擊致輕微腦震盪，治療出院後發覺「鼻子完全聞不到味道」，進行中醫持續介入治療，至去年2月前後，恢復程度始終維持約二成；今年配合醫院引進新雷射針灸於耳穴嗅神經點刺激，嗅覺已恢復近七成，今日呂女士特別送花感謝中國醫藥大學，讓她重拾人生色香味。

中醫部醫師張益銓說，嗅覺異常原因有感冒、慢性鼻竇炎引起及頭部外傷可直接或間接傷到嗅覺神經，部分患者可能伴隨如巴金森氏症、阿茲海默症等中樞神經退化性問題，不可忽視。呂女士於108年開始至張醫師門診持續治療約一年，於今年4月自覺嗅覺恢復程度約4成，期後配合醫院新引進之雷射針灸於耳穴嗅神經點進行刺激，僅一個月的時間，患者自覺嗅覺程度已恢復6成、上看7成，且已可持續性聞到部分特定味道，能夠聞到的味道種類亦持續增加，症狀持續改善，重新迎接色香味俱全的精采人生。

▲使用針灸雷射儀治療。（圖／記者洪佳伶攝,2020.08.13）
▲使用針灸雷射儀治療。（圖／記者洪佳伶攝,2020.08.13）
張益銓醫師說，傳統針灸透過穴位的刺激，激發人體的自癒力，強化經絡與氣血的能量，必要時透過神經與肌肉的刺激，以達治療目的，儘管針灸已經有數千年的歷史，臨床療效也很顯著，但惟其具有疼痛、血腫、小量出血、瘀青等副作用，部分患者不能接受，雷射針灸可配合耳部穴位對於難直接介入的大腦、脊髓深處等進行治療，臨床研究上效果顯著，且具實證醫學基礎。

吳錫金院長表示，科技不斷進步中醫部添購新的非侵入性無痛之雷射針灸儀器、是對針灸有畏懼怕痛之小兒或成人、較難介入或不適合留針之患者另一選項。醫院以秉持視病猶親態度外，除要求服務品質對購置醫療儀器也不遺餘力，為鄉親服務以達有高齡友善醫院目標。

▲感謝中醫師張益銓細心的治療。（圖／記者洪佳伶攝,2020.08.13）
▲感謝中醫師張益銓細心的治療。（圖／記者洪佳伶攝,2020.08.13）
 

 

 

關鍵字

張益銓 北港媽祖醫院 雷射針灸 味道 中醫

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