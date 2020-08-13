🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 地方

前議員曝員工中頭彩疑洩天機　命理師：車禍是不幸巧合

記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-08-13 16:53:13update2020-08-13 16:53:46

▲前議員自曝員工中頭彩後，12日即發生車禍。（圖／民眾提供）
▲前議員自曝員工中頭彩後，12日即發生車禍。（圖／民眾提供）

前台中市議員陳清景12日發生嚴重車禍，一度陷入昏迷，各界關心他的病情，有人則質疑是否他透露女員工中威力彩15.6億「洩露天機」導致？對此，命理師楊登嵙駁斥，指當地路口經常發生車禍，煞氣重，和洩漏天機無關，陳清景昨晚意識已恢復清醒，目前仍住院觀察。

據了解，前議員陳清景在一次朋友聚會閒聊中，透露由他經營的長照機構女員工，就是31億威力彩開出的2注頭獎得主之一，可獲獎金15.6億元，陳清景很替她開心，認為她返鄉開長照機構心願得償，陳還表示此女家住南投，中頭彩後已辭職。

巧合的是，消息曝光第二天，陳清景開車外出，在北屯區遭遇車禍送醫，引發地方議論。

陳清景車禍頭部受傷、意識不清，緊急送往台中慈濟醫院診治後，又轉送台中榮民總醫院，民政局長吳世瑋指出，盧秀燕市長獲悉第一時間，就打電話給張瓊月表達慰問之意，並祝福「吉人天相」；昨晚陳清景已恢復意識，目前生命跡象穩定，持續在加護病房觀察中，謝謝外界關心。

陳清景車禍受傷，引來外界懷疑是否洩露天機導致？對此，命理師楊登嵙說，把生死告訴當事人，影響因果關係才是洩露天機，陳清景沒有透露員工名字，只是說明實際狀況，不算洩漏天機。

楊登嵙又說，發生車禍路段在重劃區，沒有設置交通號誌，過去經常發生車禍，從命理觀點來看是煞氣重，應該辦理路祭化解，才能避免憾事一再發生，事發當時下大雨影響行車視線，車禍是不幸巧合，和所謂洩露天機引發車禍不相干，勿過度聯想。

楊登嵙表示，中頭獎女員工是長照中心護理師，多年愛心照顧老人，財神爺讓她中大獎，是賦予她更大責任，要她多做善事。女員工一直懷有返鄉開設長照機構，服務故里長輩心願，讓她中大獎是要助她圓夢，造福更多弱勢長輩。

關鍵字

威力彩 命理師楊登嵙 中頭獎 陳清景 洩露天機

NOW民調中心

跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

繼續作答
看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

繼續作答
七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

繼續作答

想看更多

[PR]網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]【東京鐵塔建造秘辛】東京鐵塔有兄弟？盤點「塔博士」內藤多仲的六座名塔

【東京鐵塔建造秘辛】東京鐵塔有兄弟？盤點「塔博士」內藤多仲的六座名塔

[PR]飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

[PR]想脫單！要讓月老夠了解你才能事半功倍

想脫單！要讓月老夠了解你才能事半功倍

[PR]共機來台、簽「醫術合作備忘錄」、口誤習總統？阿薩爾訪台事件簿總整理

共機來台、簽「醫術合作備忘錄」、口誤習總統？阿薩爾訪台事件簿總整理

[PR]高雄市長補選倒數中！帶你一次了解歷經敗選再度參加補選的候選人1號陳其邁

高雄市長補選倒數中！帶你一次了解歷經敗選再度參加補選的候選人1號陳其邁

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]注意！即日起八大場所強制戴口罩！市售口罩如何辨真假 帶你了解

注意！即日起八大場所強制戴口罩！市售口罩如何辨真假 帶你了解

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]免出國超夯五大國際觀星點　台灣最美夏季銀河就在這！

免出國超夯五大國際觀星點　台灣最美夏季銀河就在這！

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]談起戀愛就判若兩人？！OO座變得眼裡世界只剩妳

談起戀愛就判若兩人？！OO座變得眼裡世界只剩妳

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽