前議員曝員工中頭彩疑洩天機　命理師：車禍是不幸巧合

前台中市議員陳清景12日發生嚴重車禍，一度陷入昏迷，各界關心他的病情，有人則質疑是否他透露女員工中威力彩15.6億「洩露天機」導致？對此，命理師楊登嵙駁斥，指當地路口經常發生車禍，煞氣重，和洩漏天機無關，陳清景昨晚意識已恢復清醒，目前仍住院觀察。





據了解，前議員陳清景在一次朋友聚會閒聊中，透露由他經營的長照機構女員工，就是31億威力彩開出的2注頭獎得主之一，可獲獎金15.6億元，陳清景很替她開心，認為她返鄉開長照機構心願得償，陳還表示此女家住南投，中頭彩後已辭職。





巧合的是，消息曝光第二天，陳清景開車外出，在北屯區遭遇車禍送醫，引發地方議論。





陳清景車禍頭部受傷、意識不清，緊急送往台中慈濟醫院診治後，又轉送台中榮民總醫院，民政局長吳世瑋指出，盧秀燕市長獲悉第一時間，就打電話給張瓊月表達慰問之意，並祝福「吉人天相」；昨晚陳清景已恢復意識，目前生命跡象穩定，持續在加護病房觀察中，謝謝外界關心。



陳清景車禍受傷，引來外界懷疑是否洩露天機導致？對此，命理師楊登嵙說，把生死告訴當事人，影響因果關係才是洩露天機，陳清景沒有透露員工名字，只是說明實際狀況，不算洩漏天機。





楊登嵙又說，發生車禍路段在重劃區，沒有設置交通號誌，過去經常發生車禍，從命理觀點來看是煞氣重，應該辦理路祭化解，才能避免憾事一再發生，事發當時下大雨影響行車視線，車禍是不幸巧合，和所謂洩露天機引發車禍不相干，勿過度聯想。





楊登嵙表示，中頭獎女員工是長照中心護理師，多年愛心照顧老人，財神爺讓她中大獎，是賦予她更大責任，要她多做善事。女員工一直懷有返鄉開設長照機構，服務故里長輩心願，讓她中大獎是要助她圓夢，造福更多弱勢長輩。



