屏東三大日音樂節來了！超強卡司嗨翻屏東

屏東年度盛事「2020屏東三大日音樂節」將在14日至16日屏東縣立體育館前草地區舉行，天王級歌手林宥嘉、周興哲、金曲樂團茄子蛋、亞洲首席女DJ COOKIE等，超強卡司陪樂迷度過3天愉快的夜晚﹔配合防疫措施，觀眾進場前需「量體溫」與「配戴口罩」才可入場。





屏東縣政府打造新音樂品牌活動「三大日音樂節」，今年邁入第3屆，連續3日晚間7點開唱，第1天「MV主題」邀請亞洲首席女DJ COOKIE演出MV REMIX與女神蘇慧倫演唱多首經典歌曲；第2天「搖滾主題」有金曲樂團茄子蛋、老王樂隊、法蘭黛樂團與原子邦妮；第3天「文青主題」則是力邀屏東子弟天王級歌手林宥嘉，還有周興哲、高爾宣、Julia吳卓源及鄭心慈。



▲配合防疫措施，觀眾進場前需「量體溫」與「配戴口罩」才可入場。(圖／屏縣府提供） 屏東縣政府表示，近期國內疫情雖較為趨緩，但防疫仍不容鬆懈，本次活動將連續3日於仁愛路上勝利路口、公園路口設置檢疫出入口，觀眾進場前務必配合工作人員引導進行紅外線體溫量測與配戴口罩才可入場。





屏東縣政府也特別提醒，歌迷們在歡樂觀賞演唱會時，應重視自主管理並落實防疫措施，保護自身安全和尊重別人安全。此外，活動將於8月14日晚間23點至8月17日凌晨2時封閉屏東市仁愛路（公園路至勝利東路段雙向車道），也請民眾提前改道。相關活動訊息，請上「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書或上「屏東縣政府」官網查詢。



