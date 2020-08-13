反毒意識向下扎根　今夏最夯探索體驗親子營

探索營動態及靜態皆具，除了高低空設施的刺激活動，還有慈濟教師聯誼會帶領親子做影片的賞析，讓探索營活動豐富多元，從中透過拒毒8招，教導孩子們如何和毒品說No；嘉義市長黃敏惠還化身反毒老師，當場進行隨堂考，抽考參與營隊的小朋友24小時「免費」毒防諮詢專線，讓現場笑聲不斷。
嘉義市長黃敏惠表示，此次活動跳脫教條式的宣導模式，透過有意義的育樂營，讓孩子去學習，並產生更多的對話跟了解，進而看到毒品對人的危害，藉由孩子編排出來的許多成果，如使用簡短有力口號告知大家毒品危害的廣播營、以及透過運動告知孩子除了要健康，也要反毒或拒毒，種種活動都讓探索營變得更有意義。
今日活動的亮點除了超有創意的「毒，you understand？」單曲大公開，還配合探索體驗校區的室內低空設施(俗稱麵包工廠)的活動，讓所有參與的貴賓手持水管接球，通力合作，象徵中央與地方政府合力反毒的決心，也透過在南興國中探索體驗校區高低空設施的的挑戰揮灑汗水，展現拒毒的決心，同時探索營更透過親子共學的方式，鼓勵家長以關心代替責罵，避免因親子溝通問題及同儕言語霸凌而誤入歧途。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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