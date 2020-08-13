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台南多所學校校園設施年久失修　民代聯手爭取經費

記者陳聖璋 / 台南報導
calendar_today2020-08-13 16:47:47

▲土城高中活動中心現場會勘。（圖／立委陳亭妃辦公室提供）
▲土城高中活動中心現場會勘。（圖／立委陳亭妃辦公室提供）
台南市民德國中、賢北國小、土城高中、土城國小等學校，校園設施年久失修，影響學生上課權益與安全，立法委員陳亭妃今（13）日邀集教育部國教署及教育局會勘，要求盡速提供經費改善國教署署長彭富源表示，需改善的校園設施來得及今年發包的就趕今年執行，來不及的會先給規劃設計費。

前述幾所學校校園設施年久失修，包括圖書教室空間狹小不敷使用、校園走廊欄杆與樓梯扶手鏽蝕嚴重，甚至活動中心年久失修屋頂漏水，嚴重影響學生上課權益與安全，陳亭妃要求教育部國教署盡速提供經費，改善這些校園設施，國教署署長彭富源表示，需改善的校園設施來得及今年發包的就趕今年執行，來不及的會先給規劃設計費，明年在給工程經費。

▲賢北國小校舍走廊欄杆及樓梯扶手等鐵製設施已鏽蝕剝落。（圖／立委陳亭妃辦公室提供）
▲賢北國小校舍走廊欄杆及樓梯扶手等鐵製設施已鏽蝕剝落。（圖／立委陳亭妃辦公室提供）
部份設施改善需台南市政府編列配合款，擔任土城高中名譽會長的台南市議長郭信良指出，市議會將全力支持，早日完成校園設施改善，讓學子有安全快樂的學習環境。

陳亭妃表示，民德國中現有圖書教室位於地下室，空間暗狹小且通風不良，極待重新打造新的圖書教室，讓師生有優質的閱讀環境，對提昇讀書風氣也有正面效益市議員陳怡珍表示，希望校方加快腳步進行，充實圖書教室設備，朝優質化的閱讀空間設計，建立民德的校園風格。

位處鹽水溪出海口的賢北國小創校近15年，三棟大樓走廊欄杆與樓梯扶手等鐵製設施已鏽蝕剝落，對學生上課安全是一大隱憂，該校校長蔡東峰表示，初步提出四個方案，經費從3百多萬到1千多萬，校方希望國教署協助擇定最適合的方案。

彭富源指出，將請國教署的專業團隊下星期來學校協助研商走廊欄杆與樓梯扶手最合適的施工材質方案。陳亭妃、陳怡珍同表，學童的安全第一，一定要用最耐用、最安全的材質施工，且要儘快完成。

土城高中活動中心現有浪形鋼板年久失修下雨漏水，讓許多遇雨要改在活動中心進行的體育課程受到影響，校長謝振宗表示，他明年屆退，希望在退休前將活動中心屋頂漏水改善工程完成。

此案係擔任土城高中名譽會長的議長郭信良向陳亭妃陳情，郭信良表示，土城高中活動中心屋頂漏水改善工程約需千萬元，地方要出三成配合款，市議會一定全力支持。土城國小禮堂也有屋頂漏水情形，郭信良也要求納入下星期國教署專業團隊的會勘行程。

彭富源表示，需改善的校園設施來得及今年發包的就趕今年執行，來不及的會先給規劃設計費，明年再編工程經費，希望所有須改善的校園設施，都能做的完善，落實友善校園。

關鍵字

郭信良 友善校園 年久失修 陳亭妃 安全校園

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