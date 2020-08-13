Hello Kitty府城大進擊　與林百貨聯名商品超萌

台南市長黃偉哲表示，台南一直認真拚觀光、拚經濟，攜手旅宿業者、百貨零售業者強力行銷國旅，很開心看到在全世界都有粉絲的Hello Kitty與台南林百貨跨國又跨界的合作，歡迎大家來台南找與HAYASHI 聯名的Hello Kitty & Daniel合影，黃偉哲也提到，振興三倍券台南好禮月月抽活動至昨(12)日為止，消費登錄抽獎的金額已經突破了8億3000萬，去年達成的金額是20.8億，黃偉哲當場承諾，只要今年的消費登錄金額超過去年的成績，就再加碼抽一戶房子，人人消費，個個有希望。
HAYASHI x Hello Kitty聯名商品由「focus in 生活」文創平台與日本三麗鷗攜手開發，「林.好樂遊」文具系列為Hello Kitty & Daniel二大經典角色穿上了林百貨櫃哥櫃姐的時尚制服，烙印在復古文具系列產品中，復古原子筆、手札筆記本、行李貼紙、便利貼、玻璃杯及托特包等商品，精緻度十足。
因應聯名商品的推出，特別打造期間限定「HAYASHI x Hello Kitty 漫步林時光」商品展示區，從林百貨一樓穿搭櫥窗、客廳沙發區、四樓小型旅行展示間，延伸至各樓層，更有巨型Kitty紙膠帶及超級可愛小學課桌椅展示商品，民眾可體會古今交會的時光邂逅，歡迎貓迷們相約來全台最小的古蹟百貨打卡。
林百貨開幕於2014年，「focus in生活」文創平台成功引進逾450家文創品牌進駐台南林百貨、成功打造林百貨文創定位，也結合台南百年老店、聯名開發林百貨限定商品，讓在地品牌與古蹟一同述說動人故事；此次34款聯名商品全數堅持台灣製造，期望透過本次聯名，讓消費者感受MIT文創品牌力量。
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