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嘉市不動產公會捐住警器　看房市認現在是最佳進場時機

記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-08-14 10:50:00

▲嘉義市不動產開發同業公會理事長呂冠衡(左3)代表公會致贈新台幣25萬元予嘉義市政府，由黃敏惠市長(左4)代表受贈。(圖／嘉義市不動產開發同業公會提供）
▲嘉義市不動產開發同業公會理事長呂冠衡(左3)代表公會致贈新台幣25萬元予嘉義市政府，由黃敏惠市長(左4)代表受贈。(圖／嘉義市不動產開發同業公會提供）
嘉義市不動產開發商業同業公會昨(13)晚召開會員代表大會，公會捐贈新台幣25萬元予嘉義市消防局購買住宅火災警報器防護弱勢，並對「2020下半年房市趨勢」辦理講座，會中分析未來的房市走向外公會理事長呂冠衡也對嘉義市房市現況與未來提出實務的看法與探討，認現在是最好進場時機。

嘉義市長黃敏惠率地政處長饒嘉博、建設處長陳光興、社會處長林家緯、消防局長蘇耀星等市府一級主管、市議員陳家平，鄭光宏等及嘉義市從事不動產、建築開發等從業人員也都到場共襄盛舉，會議場面盛大而隆重。呂冠衡理事長在會中代表公會捐贈新台幣25萬元，黃敏惠市長代表受贈，以提供嘉義市消防局購置800顆住宅用的火災警報器，為中低收入戶市民安全增添一份保障。

▲嘉義市黃敏惠市長率市府一級主管與議員一起與會。（圖／嘉義市不動產開發同業公會提供）
▲嘉義市黃敏惠市長率市府一級主管與議員一起與會。（圖／嘉義市不動產開發同業公會提供）
呂冠衡分析嘉義市房市現況與未來，他說，看嘉義市的房市，應從嘉義縣市整體來看，首先從人口問題來分析嘉義市的地理位置剛好在嘉義縣的正中心點，土地總面積僅60平方公里，總人口數約26萬7000人(東區人口數約12萬多，西區人口數約14萬7000人)；而嘉義縣土地總面積約高達1903平方公里，總人口數約50萬1000人。而嘉義市從98年的27萬3861人，逐漸遞減到去(108)年剩26萬7000人，十年來總共減少約6861人。

呂冠衡也指出，嘉義縣則從99年54萬3248人，減到去(108)年剩50萬3133人，10年共減少4萬0115人，相當於消失1個鄉鎮的人口數，每年平均減少4000人以上，且全縣65歲以上的老人已經突破10萬大關。

嘉義縣市的人口數為何不斷遞減？呂冠衡理事長說，根據戶政統計，主要原因有老年化、少子化的衝擊及每年死亡人數幾乎比新生兒多1倍，再加上就業機會少，造成青壯人口流失等因素。所以「人口的動態關係」及「流動遷徙」的因素絕對是影響房市的兩個重要課題。因為嘉義地區的房地產市場是屬於所謂的「淺碟型市場」，主要的購買對象，絕大部份還是以嘉義縣市合計的78萬人為主力消費市場群，因為就業機會少，造成青壯年人口流失，外來客層也不多，甚至是很少，投資客認為市場太小，投機客也覺得獲利空間及轉手率不如大城市。但也因為投機及投資炒作少了！房價也會相對的穩定成長，較不受景氣好壞及大環境的影響。根據清華安富房價指數等資料統計，109年5月前，全台房價漲幅以嘉義的漲幅8.18%最高，取代原本第一名的屏東房價7%漲幅，壞的方面是因為市場推案的量不夠大，所以都市化的程度不如大都會繁榮。

對房地產市場的現在及未來的趨勢發展，呂冠衡認為，如果國內沒有特別政策性打房、或兩岸及國際因素的大衝擊下，房地產市場會是樂觀且穩定的常態型微波動發展，在低利率的時代及全球量化寬鬆政策，游資過度充沛及首購需要仍強勁，在現階段土地、原料成本高漲、營建費用大漲、及房地稅金太高的問題下，房價根本沒有下跌的空間，只有因為成本不斷的提高而迫使房價持續走揚。

呂冠衡也說，現在確實是進場買房的最佳時機，因為嘉義縣鄰嘉義市將持續開發公館、南靖及馬稠後二期等3個工業區，就業人口一定會大增，房子的需求量也會增加，由於就業機會的帶動，未來的房價也一定會持續看漲。

▲嘉義市不動產開發同業公會理事長呂冠衡。(圖／嘉義市不動產開發同業公會提供）
▲嘉義市不動產開發同業公會理事長呂冠衡。(圖／嘉義市不動產開發同業公會提供）

關鍵字

嘉義市不動產開發商業同業公會 呂冠衡 嘉義市 住宅火災警報器 黃敏惠

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