嘉市不動產公會捐住警器　看房市認現在是最佳進場時機

嘉義市長黃敏惠率地政處長饒嘉博、建設處長陳光興、社會處長林家緯、消防局長蘇耀星等市府一級主管、市議員陳家平，鄭光宏等及嘉義市從事不動產、建築開發等從業人員也都到場共襄盛舉，會議場面盛大而隆重。呂冠衡理事長在會中代表公會捐贈新台幣25萬元，黃敏惠市長代表受贈，以提供嘉義市消防局購置800顆住宅用的火災警報器，為中低收入戶市民安全增添一份保障。
呂冠衡分析嘉義市房市現況與未來，他說，看嘉義市的房市，應從嘉義縣市整體來看，首先從人口問題來分析﹔嘉義市的地理位置剛好在嘉義縣的正中心點，土地總面積僅60平方公里，總人口數約26萬7000人(東區人口數約12萬多，西區人口數約14萬7000人)；而嘉義縣土地總面積約高達1903平方公里，總人口數約50萬1000人。而嘉義市從98年的27萬3861人，逐漸遞減到去(108)年剩26萬7000人，十年來總共減少約6861人。
呂冠衡也指出，嘉義縣則從99年54萬3248人，減到去(108)年剩50萬3133人，10年共減少4萬0115人，相當於消失1個鄉鎮的人口數，每年平均減少4000人以上，且全縣65歲以上的老人已經突破10萬大關。
嘉義縣市的人口數為何不斷遞減？呂冠衡理事長說，根據戶政統計，主要原因有老年化、少子化的衝擊及每年死亡人數幾乎比新生兒多1倍，再加上就業機會少，造成青壯人口流失等因素。所以「人口的動態關係」及「流動遷徙」的因素絕對是影響房市的兩個重要課題。因為嘉義地區的房地產市場是屬於所謂的「淺碟型市場」，主要的購買對象，絕大部份還是以嘉義縣市合計的78萬人為主力消費市場群，因為就業機會少，造成青壯年人口流失，外來客層也不多，甚至是很少，投資客認為市場太小，投機客也覺得獲利空間及轉手率不如大城市。但也因為投機及投資炒作少了！房價也會相對的穩定成長，較不受景氣好壞及大環境的影響。根據清華安富房價指數等資料統計，109年5月前，全台房價漲幅以嘉義的漲幅8.18%最高，取代原本第一名的屏東房價7%漲幅，壞的方面是因為市場推案的量不夠大，所以都市化的程度不如大都會繁榮。
對房地產市場的現在及未來的趨勢發展，呂冠衡認為，如果國內沒有特別政策性打房、或兩岸及國際因素的大衝擊下，房地產市場會是樂觀且穩定的常態型微波動發展，在低利率的時代及全球量化寬鬆政策，游資過度充沛及首購需要仍強勁，在現階段土地、原料成本高漲、營建費用大漲、及房地稅金太高的問題下，房價根本沒有下跌的空間，只有因為成本不斷的提高而迫使房價持續走揚。
呂冠衡也說，現在確實是進場買房的最佳時機，因為嘉義縣鄰嘉義市將持續開發公館、南靖及馬稠後二期等3個工業區，就業人口一定會大增，房子的需求量也會增加，由於就業機會的帶動，未來的房價也一定會持續看漲。
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