開學在即！學生入校、打菜要戴口罩　教育局提醒家長準備

教育局將於開學日動員至各校督導防疫作為，並加強補習班防疫稽查及幼兒園防疫視導，8月初就開始確認學校備齊防疫物資，目前學校口罩儲備量110萬片、酒精近1萬公升、額耳溫槍約1萬500支，均已大於安全儲量，並於暑假期間要求全市學校進行校園環境消毒，今日會再通知學校開學前務必召集防疫小組會議，確認校內環境面、行政面、教學面及輔導面防疫到位情形。
教育局長張明文表示，開學前1周是備課週，也是學校的返校日，學生與老師都會陸續返回校園，提醒家長們預先為家中的孩子備妥口罩，如發現孩子發燒或呼吸道症狀，請落實生病不上課，儘速配戴口罩就醫。
教育局指出，因應疫情，已製作「停課不停學，學習送到家」懶人包置在新北資訊業務入口網（https://mis.ntpc.edu.tw/），並開通全校師生親平台帳號，學校師生由親師生平臺帳號登入，即可利用各項線上學習資源，即使停課亦能持續學習。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。