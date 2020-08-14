新北市府協助店家上架超商、外送平台　最高補助２萬元

新北市長侯友宜表說，在零接觸經濟盛行的疫後時代，市府團隊為協助新北店家轉型，特別與外送平台和超商零售業者攜手合作；只要營業登記、設籍課稅在新北市，或在衛福部食藥署食品藥物業者登錄平台登錄的餐飲業者，就可以和foodpanda、foodomo、蝦皮等三家外送平台合作；此外，市府團隊也媒合了統一、萊爾富兩大超商及全聯零售通路，盼透過三方合作促進經濟發展。
經發局指出，在外送平台與超商賣場的合作上，新北業者可選擇各家外送平台提供套裝優惠方案，超商部分也有超商實體門市櫃位、預購型錄或網購等不同上架方式。新北業者簽約上架後，還可申請輔導費用，上架超商零售可獲得3,000元至2萬元不等的輔導費用，上架外送平台可獲得5,000元輔導費用，歡迎新北業者踴躍加入。
經發局補充，為鼓勵民眾多多消費、支持新北業者，市府團隊推出「外送消費王」及「外送消費滿額抽大獎」的活動，即日起至11月15日，利用foodpanda、foodomo、樂購蝦皮等三個合作平台消費，消費次數最高的民眾可獲得5萬元的郵政禮金，第2名與第3名分別可獲得1萬2千元和8千元郵政禮金；「外送消費滿額抽大獎」則是只要在合作的三個外送平台消費滿500元，就可分別抽100名的回饋消費抵用金。
經發局表示，想加入超商零售通路及外送平台上架的業者，即日起可上新北市政府經濟發展局官網填寫相關表單，另外，市府將於8月20日、21日舉辦新北業者招募說明會。