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影／咱上愛的所在　「守護高雄」陳其邁準備好了

記者郭凱杰/高雄報導
calendar_today2020-08-14 15:48:03

▲陳其邁貼身攝影蔡宗展今天在臉書公布陳其邁這三年來為高雄這個都市所做的一切的紀錄片，紀錄這些年來陪陳其邁國內外到處跑的日子。（圖／截自蔡宗展臉書）
▲陳其邁貼身攝影蔡宗展今天在臉書公布陳其邁這三年來為高雄這個都市所做的一切的紀錄片，紀錄這些年來陪陳其邁國內外到處跑的日子。（圖／截自蔡宗展臉書）
 「自己的夢想不在遠方，夢想就在自己的家鄉。」這是民進黨高雄市長參選人陳其邁從政23年來的夢想，高雄市長補選投票即將在明(15)日登場，陳其邁的貼身攝影蔡宗展今（14）日在臉書上所發佈紀錄了陳其邁這三年來為高雄這個都市所做的一切，同時也帶出多年來對高雄情感的聯結。

▲從八一氣爆、八八風災、每當高雄受磨難陳其邁一定會在當下前往災區，捲起袖子協助救災，他的心總是放不下來，總是回到高雄把市民的安全顧好，「他就是個低調做事、不譁眾取寵，一直陪在你身邊的人。」。（圖／截自蔡宗展臉書）
▲從八一氣爆、八八風災、每當高雄受磨難陳其邁一定會在當下前往災區，捲起袖子協助救災，他的心總是放不下來，總是回到高雄把市民的安全顧好，「他就是個低調做事、不譁眾取寵，一直陪在你身邊的人。」。（圖／截自蔡宗展臉書）
蔡宗展表示，只有了解高雄傷痛過去的人，才會懂得怎麼樣讓高雄更好，而其邁一直是那一個準備好的人蔡宗展回憶，令他印象深刻的是第一次見面，身為立委的他，有個23年從不打烊的服務處，認真聆聽請託，替市民解決每一個問題，台北高雄通勤也習以為常，立法院工作結束，隨即便搭乘高鐵，回到熟悉的家人身邊。似乎要回到高雄才有家的感覺。

▲陳其邁有個23年從不打烊的服務處，認真聆聽請託，替市民解決每一個問題。（圖／截自蔡宗展臉書）
▲陳其邁有個23年從不打烊的服務處，認真聆聽請託，替市民解決每一個問題。（圖／截自蔡宗展臉書）
三年來蔡宗展紀錄這些陪陳其邁國內外到處跑的日子，蔡宗展透過鏡頭，記錄了從民生到經濟、由文創到工業，只要有高雄相關的議題，陳其邁都仔細聆聽做記錄，跑遍高雄市38個行政區的各個角落。

蔡宗展也說，從都會區到鄉村 ，從八一氣爆、八八風災、每當高雄受磨難其邁一定會在當下前往災區，捲起袖子協助救災，他的心總是放不下來，總是回到高雄把市民的安全顧好比起災後的探訪，他對即時勘災更為重視。「他就是個低調做事、不譁眾取寵，一直陪在你身邊的人。」

▲從八一氣爆、八八風災、每當高雄受磨難陳其邁一定會在當下前往災區，捲起袖子協助救災，他的心總是放不下來，總是回到高雄把市民的安全顧好，「他就是個低調做事、不譁眾取寵，一直陪在你身邊的人。」。（圖／截自蔡宗展臉書）
▲從八一氣爆、八八風災、每當高雄受磨難陳其邁一定會在當下前往災區，捲起袖子協助救災，他的心總是放不下來，總是回到高雄把市民的安全顧好，「他就是個低調做事、不譁眾取寵，一直陪在你身邊的人。」。（圖／截自蔡宗展臉書）
蔡宗展認為，他認真思考如何替高雄做產業轉型，飛到地球的另一端，德國、荷蘭、英國，參訪國際大型企業、拜會政府官員、德國漢諾威工業展招商，荷蘭花卉市場替高雄農業做智慧加值，英國當代社會學大師紀登斯教授請益數位落差回到台灣，跑滿38個行政區，和前鎮漁民搏感情，也與小林村村民共舞，實際體驗路竹區小朋友的數位教學實驗，和當時同為參選人的蘇院長一起吃大碗冰，其邁吃的很忘我，他是真心不喜歡作秀。

蔡宗展說，2018年，做好準備的他敗選了，其邁很有風度的恭喜韓市長，安慰在場的支持者說他是突然變暖嗎？不是的，他一直是正義溫暖，只是害羞了點2019年，延攬入閣，擔任行政院副院長，面對來勢洶洶的新冠肺炎展現他醫學與公衛的專業背景，整合各部會運用大數據分析追蹤疫情，保護大家，是使命也是必須要做的。

蔡宗展也提到，在雄中畢業典禮上身為大學長的他，引用日本明治維新三傑西鄉隆盛的一席話勉勵學弟「男兒立志出郷關，事若不成誓不還」但是後來，其邁說自己的夢想不在遠方，夢想就在自己的家鄉。

 

關鍵字

陳其邁 高雄市長補選 民進黨 守護 高雄

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