影／咱上愛的所在　「守護高雄」陳其邁準備好了

蔡宗展表示，只有了解高雄傷痛過去的人，才會懂得怎麼樣讓高雄更好，而其邁一直是那一個準備好的人﹔蔡宗展回憶，令他印象深刻的是第一次見面，身為立委的他，有個23年從不打烊的服務處，認真聆聽請託，替市民解決每一個問題，台北高雄通勤也習以為常，立法院工作結束，隨即便搭乘高鐵，回到熟悉的家人身邊。似乎要回到高雄才有家的感覺。
三年來蔡宗展紀錄這些陪陳其邁國內外到處跑的日子，蔡宗展透過鏡頭，記錄了從民生到經濟、由文創到工業，只要有高雄相關的議題，陳其邁都仔細聆聽做記錄，跑遍高雄市38個行政區的各個角落。
蔡宗展也說，從都會區到鄉村 ，從八一氣爆、八八風災、每當高雄受磨難其邁一定會在當下前往災區，捲起袖子協助救災，他的心總是放不下來，總是回到高雄把市民的安全顧好比起災後的探訪，他對即時勘災更為重視。「他就是個低調做事、不譁眾取寵，一直陪在你身邊的人。」
蔡宗展認為，他認真思考如何替高雄做產業轉型，飛到地球的另一端，德國、荷蘭、英國，參訪國際大型企業、拜會政府官員、德國漢諾威工業展招商，荷蘭花卉市場替高雄農業做智慧加值，英國當代社會學大師紀登斯教授請益數位落差﹔回到台灣，跑滿38個行政區，和前鎮漁民搏感情，也與小林村村民共舞，實際體驗路竹區小朋友的數位教學實驗，和當時同為參選人的蘇院長一起吃大碗冰，其邁吃的很忘我，他是真心不喜歡作秀。
蔡宗展說，2018年，做好準備的他敗選了，其邁很有風度的恭喜韓市長，安慰在場的支持者說他是突然變暖嗎？不是的，他一直是正義溫暖，只是害羞了點﹔2019年，延攬入閣，擔任行政院副院長，面對來勢洶洶的新冠肺炎展現他醫學與公衛的專業背景，整合各部會運用大數據分析追蹤疫情，保護大家，是使命也是必須要做的。
蔡宗展也提到，在雄中畢業典禮上身為大學長的他，引用日本明治維新三傑西鄉隆盛的一席話勉勵學弟﹔「男兒立志出郷關，事若不成誓不還」但是後來，其邁說自己的夢想不在遠方，夢想就在自己的家鄉。