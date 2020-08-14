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學營養吃健康　助長者憶起懷念的味道

記者郭政隆／嘉義報導
calendar_today2020-08-14 15:30:00

▲「記憶中的味道-學營養吃健康」成果發表會。
▲「記憶中的味道-學營養吃健康」成果發表會。
嘉義市衛生局14日在市府一樓舉辦「記憶中的味道-學營養吃健康」成果發表會，每一道佳餚蘊含一則動人故事，有祖孫情、母女愛、兄妹誼及夫妻間的情感等，社區長輩將描繪的好味道彙集成卡片，重溫生命中百種滋味，也學會營養師所教的「我的餐盤」原則，吃出健康營養。

▲李基得長輩畫出辦桌菜。（圖／記者郭政隆攝影2020.8.14）
▲李基得長輩畫出辦桌菜。（圖／記者郭政隆攝影2020.8.14）
嘉義市長黃敏惠表示，每個人心中都有一份念念不忘的味道，衛生局在辦理的社區營養課程中，讓美術與營養結合，美術專業老師引導長輩透過畫筆繪出心中的味道，不只是訓練手眼協調、學習對色彩及圖像的覺察；營養師透過這些記憶中的菜餚幫忙分析營養素，告訴長輩可以再添加哪些食物既不失美味又符合營養均衡，讓營養課程變得很有溫度，使學營養吃健康課程中記憶中的味道，承載著不只是文化不只是營養，更是牽繫祖孫間的親情及家人間的濃郁情感。

▲侯玉釵長者畫紅燒五柳枝魚是她的第一次下廚菜。（圖／記者郭政隆攝影2020.8.14）
▲侯玉釵長者畫紅燒五柳枝魚是她的第一次下廚菜。（圖／記者郭政隆攝影2020.8.14）
嘉義市65歲以上老年人約有4萬2千人，佔總人口數15.86%已邁入高齡社會，每一位長者心中都有最難忘最思念的古早味、家鄉菜，可能常常因牙口退化或慢性病問題而望之興嘆，嘉義市衛生局透過辦理記憶中味道的營養課程，同理長輩的想法，協助長輩聰明搭配吃出均衡營養，提升生活品質，在「記憶中的味道」營養課程裡，引導長輩畫出人生中「第一次下廚的菜、思念的鄉味、最拿手的菜、最難忘的菜」，繪畫後請長輩「說菜」，分享佳餚故事。

▲長輩親手繪製的好味道圖畫。（圖／記者郭政隆攝影2020.8.14）
▲長輩親手繪製的好味道圖畫。（圖／記者郭政隆攝影2020.8.14）
嘉義市社區營養推廣中心陳冠臻營養師表示，長者營養攝取不均衡，是導致失能退化的主因之一，長者的飲食需掌握「三好一巧」原則，意即「吃得下、吃得夠、吃得對、吃得巧」，調整烹調方式及食物質地幫助長者好咀嚼好吞嚥，有助長者「吃得下」；每天吃足夠或少量多餐達到1日所需熱量與營養，幫助長者「吃得夠」；運用聰明煮、健康吃等技巧，幫助長者「吃得對」；另外透過家人親友陪伴用餐、選擇較軟食材、運用小量擺盤、添加天然調味料等小技巧，讓長者「吃得巧」，提升進食動機，吃得營養吃出健康。

關鍵字

福民社區 記憶中的味道 我的餐盤 嘉義市政府衛生局 白川町

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