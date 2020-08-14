整合中彰地區觀光資源　交通部力推觀光特色品牌

中彰地區氣候宜人，被譽為最適宜居住的城市，佔了超過全台六分之一人口，區域內旅遊市場龐大，且擁有國際海空雙港優勢，多條重要交通軸線皆匯集於此。轄內不僅有7個經典山城小鎮猶如珍珠閃閃發亮、八卦山脈豐富的淺山自然生態、梨山風景區壯闊的山林美景與泰雅原鄉文化、米其林必比登推薦的美食之都、人文薈萃的舊城水岸廊道，還有精彩的文化展演活動、購物、休閒活動旅遊服務，區域內觀光資源相當豐富。
林佳龍表示，短期內國際觀光無法恢復正常，剛好成為觀光業轉型升級的契機，並從盤點資源、整備設施與整合行銷等三個面向，著手進行跨域合作，為開放國境之後進行超前部署﹔參山處將扮演平台的角色，對接與整合地方政府及觀光產業公協會，打造中彰觀光圈產業聯盟，將在地食、宿、遊、購、行等資源串連，透過公私部門攜手合作重新發掘目的地旅遊魅力，推出具國際推廣潛力之觀光活動、多元遊程或旅遊商品，並串連產官學界資源及觀光產業鏈，推動優質觀光品牌。
林佳龍也強調，觀光主流化是目前趨勢，交通部所屬單位推動業務要站在觀光推展的角度來換位思考，也要訂定KPI來檢視貢獻度。配合Tourism 2030台灣觀光政策，將分4年編列預算，來推動區域觀光圈產業聯盟，凝聚業者共識並進行評估後，由政府來提供所需要的資源。
觀光局表示，為因應目前觀光旅遊趨勢，打破行政區域界線，推動觀光圈產業跨域合作，透過地方政府、產業界座談所提出之觀光願景與建言，為推動觀光立國與區域觀光發展打下基礎；並由政府擔任火車頭促成地區觀光聯盟，藉由觀光圈平台跨域整合中央、地方政府、各觀光公協會資源，推出最優質的旅遊產品，打造臺灣成為世界觀光島，增加整體觀光產值。