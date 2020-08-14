山老鼠吃台灣黑熊盜伐林木　新竹地檢提公訴求處重刑

新竹地檢署今年1月中旬，查緝以何嫌為主的山老鼠集團，多次到觀霧國有林地盜伐珍貴林木扁柏及紅檜的樹瘤﹔後來警方與林務人員，深入觀霧深山區尋找盜伐現場，不僅查獲五百公斤的珍貴樹瘤，竟意外發現有台灣黑熊的毛皮及骸骨。





新竹地檢署經數個月的追查偵查終結，今（14）日將何嫌等十五名嫌犯，依違害森林及環境、且盜伐珍貴山林，加上獵殺台灣黑熊等重大犯行提起公訴，並依違反森林法及野生動物保育法向法院求處重刑。



▲新竹地檢署針對何姓主嫌為首的山老鼠家族集團盜伐珍貴山林樹瘤且獵殺吃台灣黑熊、山羌等惡劣行徑，建請法院從重量刑，以示懲戒。 （圖/記者金祐妤攝,109.8.14） 根據何姓主嫌向警方表示，因為山寮的食物常被翻動，他們懷疑有山豬來偷吃，才設了捕豬陷阱，結果卻意外抓到一頭體型壯碩的台灣黑熊﹔何嫌表示，當時他們不敢釋放台灣黑熊，因此才拿土製獵槍，直接朝黑熊頭部打了幾槍，最後就把熊頭剁掉、丟在山崖下，將熊皮、熊肉及熊掌煮來吃掉﹔另外他們也獵殺了一隻長鬃山羊，也是同樣烹煮食用。



新竹地檢署主任檢察官陳玉華表示、何姓與江姓等嫌犯，罔顧自然生態維護不易，覬覦生長動輒數百年的台灣紅檜及扁柏木上具經濟價值的樹瘤，不僅開發探勘路線、且架設工寮，且大規模恣意發掘、盜伐，期間長達一年之久，已知受害林木十八棵，遭竊取扣案台灣紅檜及扁柏總重達494.5公斤，對生態造成極大且不可逆的嚴重傷害，侵害情節嚴重，犯罪情節重大。



觀霧國有林區的珍貴扁柏及臺灣紅檜林立，樹幹上各式形狀的樹瘤價值極高，因此嫌犯陸續設置三處工寮、作為休憩及堆放樹瘤，進行盜伐，並下山兜售、檢方也在犯嫌的手機內找到台灣黑熊的屍骨照片和珍貴的林木照片等明確事證，其惡行重大，於社會所不容，且破壞山林嚴重，因此向法院求處重刑。



