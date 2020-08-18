看好台南未來發展潛力　建設企業全力進攻台南房市

看好未來南科的發展特質以及未來台積電設廠帶來的人口激增，市政新灣區新建案「愛琴海」由建築業界享富盛名的上市公司興富發進行購地開發，還未開工就已經完銷超過3成，興富發董事長鄭志隆表示，現在的安平區已經不可同日而語，這10年來的改變，已經超越原本台南市東、西區的價值，未來也將會繼續在台南深耕，打造居住環境品質佳的區域。
造成熱銷的主因，鄭志隆表示，愛琴海的位置除了是在重劃區中的雙蛋黃區，再加上房價相當親民，而現在房貸利率又低，不管是自住或投資都是入手的好時機點，雙箭齊發帶動首購族市場、租轉買、舊換新的需求。
興富發用台北做豪宅的經驗，將打造在新灣區預售案「愛琴海」，打造首購族可以輕鬆購屋的居住品質，愛琴海不僅堪稱台南最強景觀宅，同時還擁有市政中心、遊艇沙灘、國際飯店以及百貨商圈、輕軌捷運等10分鐘生活機能圈，除此之外，更打造稀有的2房到4房的海岸景觀宅，樓高34層，是台南地區指標性建案，開價24到28萬。
專案經理吳將廷表示，愛琴海主打2房，不僅可享有20種獨立式頂級會館，建築結構也採用SRC＋RC鋼骨結構，為了能夠讓首購族輕鬆完成夢想，主打訂金到交屋只需28萬起的付款條件，大幅降低入住門檻。
大型建商看好台南新安平房市，紛紛陸續進駐此地，未來打造的生活機能圈，已經成為了科技新貴心中的購屋首選，興富發不僅投資台南，更建設安平區，大舉推動住宅案及飯店規劃，塑造出興富發在建築業界的實力。