陳景林天然染色創作展　以大地自然百色展現台灣特色

投入染色與編織研究領域30多年，陳景林表示，水是難以控制的，越是寫實的作品，難度越高，需要的時間越久，靠的是長久經驗的累積，才能把作品的細膩度與色彩層次表現出來。
陳景林以西畫的厚實背景，運用縫、綁、捆、紮、描蠟等防染技術，創造一系列以家鄉林木、山河大地為題的藝術創作，《土石流三部曲之風韻、竄流、療傷》以寫意的線條表現鄉間河灘遭受土石流侵襲的情景；《濁水流長》以針代筆、以藍彩代替墨色，浸染出南投山水景象，成為國內外藍染山水畫之濫觴。
染織是一門相當古老的生活工藝，染料最初就是萃取於自然，經由繁複的染布程序後，呈現深淺殊異的色彩層次，每一件都有獨一無二的風采，其中以藍染最為大眾所熟悉。
為開發染料植物，陳景林夫婦跑遍全台各地，至今開發出超過200種植物染材，陳景林色彩收集經驗豐富，他指出，染料植物的採集需要配合季節的變化，染料植物生長的海拔高度對顏色的呈現影響較小。
從洋蔥皮到荷葉、楊柳、茜草，從胭脂樹到柿子、七里香、福木葉、木麻黃等，陳景林一一嚐試拿來做為染料，開發出赤、橙、黃、綠、青、紫、茶褐、灰黑等各種顏色，運用於服飾與時尚設計，展現大自然色彩斑斕的效果，也為臺灣染織工藝開創更多樣的可能性。
這次展出內容涵蓋藝術創作、空間裝置、服裝設計、生活工藝等，展覽分為四大主軸，以紮染、蠟染為主的山水畫佈置，呈現陳景林近20年來藝術風格演變的軌跡；各色布料配合研究色樣與植物染料樣本，展現色彩開發成果；定位染系列作品，揭示色彩美學規劃的理想性，透過套染技法的試驗，將染色之偶然轉化成必然；雲泥之色系列作品則是運用多層次暈染效果，配合時尚造型，展現生活工藝與時尚設計的搭配應用。