🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 地方

雲檢警破獲國內首件偽造三倍券　縣長張麗善嘉勉

記者蘇榮泉/雲林報導
calendar_today2020-08-14 19:27:35

▲張縣長檢視偽造的三倍券。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.08.14）
▲張縣長檢視偽造的三倍券。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.08.14）
三倍券出現偽造版，雲林檢警13日晚間由雲林地方法院簽發搜索票，同步在多處地點拂曉出擊，並順利於彰化縣逮捕蘇嫌，破獲偽造三倍券集團，起出偽造振興三倍券、偽鈔及振興三倍券之版模等機具，蘇姓嫌犯已獲准羈押。

縣長張麗善感謝雲林縣警察局及地檢署通力合作，積極辦案下破獲三倍券偽造案，最主要因為新冠肺炎疫情造成市場經濟崩盤，為促進經濟活絡，中央政府特別印製三倍券，但歹徒利用三倍券意圖魚目混珠、以假亂真，偽造的三倍券一旦流入市面，將造成金融秩序大亂，甚至造成政府發放三倍券的美意大打折扣。

▲雲檢警起出偽造振興三倍券、偽鈔及振興三倍券之版模等機具。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.08.14）
▲雲檢警起出偽造振興三倍券、偽鈔及振興三倍券之版模等機具。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.08.14）
縣警局局長顏旺盛指出，雲林縣警察局虎尾分局於109年7月底，接獲報案指稱虎尾地區有人持用疑似偽造之三倍振興券至店家購物，經指示虎尾分局全力清查，並迅速查獲張姓等涉嫌人使用偽造之振興券消費購物經警方分析研判幕後應有特定偽造集團涉嫌偽造振興券，意圖以假亂真。

顏旺盛表示，為避免偽造之振興券流入市場擾亂政府金融秩序與振興國內經濟之善意，虎尾分局立即報請臺灣雲林地方檢察署指揮，檢察長洪家原親自指派檢察官朱啟仁專責指揮偵辦，並召集雲林縣警察局虎尾分局、刑警大隊及海巡署彰化查緝隊等單位組成專案小組，並由洪檢察長親自主持多次專案會議，力求溯源。

顏旺盛說，專案小組經過十餘日期間抽絲剝繭，詳細調查蒐證，發現由蘇姓主嫌主導之偽造工廠涉嫌重大，且為躲避警方查緝，在彰化縣多處偏僻地點租賃房屋，企圖大量製造政府於7月15日正式發行之三倍振興券。

專案小組在充分掌握相關事證後，為避免偽造振興卷流出市面，及時遏止危害金融秩序，由雲林地方法院簽發搜索票，同步在多處地點拂曉出擊，並順利於彰化縣逮捕蘇嫌，查扣偽造500元面額之三倍振興券成品近1000張、偽造500元振興券半成品 (5連張未裁切)近800張，總市值約新臺幣250萬元；另在地下工廠起出偽造振興券專用模版、螢光劑、燙金機、裁切機、彩色事務機、電腦主機及螢幕、偽鈔原料印刷紙148包及偽造新臺幣佰元鈔半成品近880張(市值約新臺幣35萬元)等證物。

▲三倍券真偽比對及說明。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.08.14）
▲三倍券真偽比對及說明。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.08.14）
另清查估算現場查扣偽鈔用印刷紙張數量，如果全部印製完成，可偽造振興券換算面額將達新臺幣3億7千餘萬元。全案經解送雲林地檢署，經檢察官聲請羈押蘇嫌獲准。

局長顏旺盛指出，本案在嫌犯意圖大量偽造振興券之前，即時為檢警聯合專案小組緝獲瓦解，嫌犯已製作完成之偽造成品，僅有極少數流出市面，尚在嘗試行使階段，即被商家發現報警。且經警方向經濟部等機關洽詢，目前各金融機構受理商家兌換現金，亦尚未發現有偽造之振興券，請民眾及商家安心使用。

▲民眾可以透光方式檢視三倍券真偽。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.08.14）
▲民眾可以透光方式檢視三倍券真偽。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.08.14）
 

關鍵字

偽造工廠 偽鈔 版模 以假亂真 三倍券偽造版

NOW民調中心

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

繼續作答
跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

繼續作答
看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]：羅霈穎死因出爐！藥物混用意外猝死 究竟服用藥物正確觀念有哪些？

：羅霈穎死因出爐！藥物混用意外猝死 究竟服用藥物正確觀念有哪些？

[PR]飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

[PR]一點也不恐怖！這種「人鬼戀」我可以！盤點８部超夯鬼韓劇推薦！

一點也不恐怖！這種「人鬼戀」我可以！盤點８部超夯鬼韓劇推薦！

[PR]通路「口罩開賣時間」懶人包！屈臣氏、大樹藥局14號接連賣

通路「口罩開賣時間」懶人包！屈臣氏、大樹藥局14號接連賣

[PR]港區國安法／港警大動作逮捕黎智英等人 香港新聞自由末日？

港區國安法／港警大動作逮捕黎智英等人 香港新聞自由末日？

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]【後篇】除了戴頭套外，回家該如何居家照護術後毛寶貝呢？！

【後篇】除了戴頭套外，回家該如何居家照護術後毛寶貝呢？！

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

韓國瑜出現　藍綠白三方有「異」見

韓國瑜出現　藍綠白三方有「異」見

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]不運動不禁食照樣瘦！6款清腸胃蔬果汁　「正確時間」喝身材小一號

不運動不禁食照樣瘦！6款清腸胃蔬果汁　「正確時間」喝身材小一號

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽