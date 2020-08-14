斗六風雨球場滿城風雲　籃運人士陳情儘速發包

現任雲林縣體育會籃委會主委賴嘉濱等推動雲林籃運人士，擔心反對的文資團體，已影響城想外貌主觀理由為手段反對，恐讓催生中的斗六市籽公園風雨籃球場難產，由縣議員賴淑婑、顏忠義、鍾明馨、林岳璋等陪同下，向議長沈宗隆遞交陳情書。
雲林縣政府和斗六市公所，在今年4月間，透過體育署的營造優質友善運動設施計畫，提出申請籽公園籃球場風雨球場興建工程計畫，也獲體育署由中央補助1360萬元，在設計經費不足時，由雲縣府自籌640萬元，斗六市公所出資500萬元。
但反對的文資團體，忽視了相關單位專家學者所做過的詳細整體規劃，是座可融合現代和傳統的建築運動場，讓城市增添新活力，讓愛好打球的民眾有個擋風遮雨的運動空間；懇請不要讓政治力介入，別為反對而反對，破壞美好的斗六城市進步。
雲林縣長張麗善表示，斗六行啟記念館有其歷史意義，紀念館旁的籽公園當初興建配合行啟記念館有整體景觀規劃設計，如今籽公園旁籃球場改建，也會配合周邊整體景觀設計，外國有東西合璧、將傳統文化和運動場所結合的例子，現在斗六籽公園旁興建風雨球場，自然也會參考例子，讓風雨球場的建物外貌，也會融合周邊景觀的風貌。
雲林縣議會議長沈宗隆說，好不容易從中央爭取到1360萬元經費，卻有民眾陳情反對，且周秀月議員日前在議會召開記者會，要求縣府不要發包工程；而今日另有希望緊速發包改建的年輕人，帶著希望來向議會陳情，議會一定站在多數年輕人立場，希望縣府向中央好不容易爭取到的經費，儘速規劃設計完成發包。