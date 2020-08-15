高雄市長補選投票　罷韓四君子：撥雲見日的好日子

6月6日罷韓投票後，罷韓四君子今（15）日再度合體投票；並呼籲每一位市民朋友要記得趕快出門投票，行使高雄市民的公民權，畢竟今天是一個撥雲見日，高雄重新出發的一個好日子。

罷韓領銜人陳冠榮醫師表示，所有的高雄市民應該都很輕鬆，畢竟今天是一個撥雲見日，高雄重新出發的一個好日子；所有的人都可以為我們高雄人感到驕傲，因為我們完成民主史上的一大步，高雄從此雨過天晴，相信會有一個非常美好的未來。

公民割草行動李佾潔醫師認為，高雄市民們投下手中這一票的動作，好像是很簡單的一個選擇，但這個選擇，卻是無數的民主前輩，包含李登輝前總統替我們爭取到的權利，韓國瑜先生所帶來的；在過去這段時間的事情，就像一片烏雲一樣，8月15日就是高雄撥雲見日、重新出發的時候，要恭喜大家。



台灣基進新聞輿情部主任張博洋指出，看到韓前市長上台後，我們發現說「這個前市長沒有變，他背後所代表的政黨也沒有變」，也因為這樣，所以高雄市民守護這座城市的這個想法，也絕對不會變，我們的民主會再次偉大；呼籲每一位市民朋友要記得趕快出門投票，行使高雄市民的公民權。



Wecare高雄發起人尹立則笑說，從2018年底到現在，整個過程真的「像極了愛情」，但是我們對的是一個非常可怕的恐怖情人，可是高雄人就是拿得起，放得下，我們是非常勇敢的高雄人，所以我們透過法治的一個程序、民主的制度，在6月6日投下罷免的這一票，也爭取到這次的投票的機會，我們的未來就是由我們自己來決定；選前之夜，韓市長又提醒了高雄人，他很多荒腔走板的的言行，我們希望他就好好的回家，好好的吃「鵝蛋」就好。



