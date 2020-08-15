猴硐貓村遊客增　動保處：「防疫做足」拍照代替逗弄貓隻

猴硐貓村資訊站駐點人員周幸璇表示，今年3月因疫情影響遊客銳減，貓村因訪客減少，貓咪每天慵懶的四處散步休憩，趴在戶外做日光浴，前往當地店家賣萌討食物享受這寧靜的時光。隨著5月逐步解封後遊客逐漸增多，假日更是人潮擁擠，周幸璇卻發現有許多民眾開始並不會戴口罩。
為防範疫情，動保處針對遊客們參訪貓咪資訊站時皆會要求配合量體溫及戴口罩，並實名制登記訪客資料及提供酒精消毒，每日也會巡視貓咪健康情形，遇有突發狀況或需協助貓咪會緊急安置，同時向遊客宣導動保法規及貓咪衛教相關知識，也請提醒民眾勿將家中寵物帶往貓村。
近期國外疫情尚未見趨緩，貓村是國內外知名旅遊景點，動保處要求資訊站駐點人員除持續加強貓村及資訊站消毒外，資訊站亦採單一出入口管制，並宣導民眾防疫新生活觀念，尤其室內等密閉空間應配戴口罩並保持社交距離或採取防護措施。今年亦派員於貓村出入口宣傳遊客應配戴口罩，並提供酒精消毒。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。