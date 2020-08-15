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我是登山王啟動　等你來挑戰10萬好禮免費送

記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-08-15 18:20:00

▲「2020我是登山王」熱鬧登場，大朋友小朋友來大坑9號步道一起齊步走(圖／觀旅局提供2020.8.15)
▲「2020我是登山王」熱鬧登場，大朋友小朋友來大坑9號步道一起齊步走(圖／觀旅局提供2020.8.15)
中市府觀光旅遊局舉辦的「2020我是登山王」即日起至10月31日熱鬧登場，今(15)日上午在大坑地震公園舉行「2020我是登山王開幕記者會」，號召300位大朋友小朋友來大坑9號步道一起齊步走，由觀旅局長林筱淇鳴槍，熱鬧起跑。

林筱淇表示，8月9日開放報名不到一天就額滿，顯見民眾們對這個活動的熱愛，不過沒報名到的民眾也別灰心，因為為期3個月的活動也提供多達4,000份精美禮品及總額超過10萬元的摸彩獎品，歡迎民眾相揪來大坑爬山健行拿好禮。

林筱淇指出，去年中市觀旅局首度辦理我是登山王活動，備受遊客喜愛，吸引逾10萬人次參加，成功行銷大坑風景區，今年雖受到新冠疫情的影響，但是在市府各項防疫措施的超前部署下，台中市甲安坑風景區上半年整體遊客數逆勢成長，達176萬人次，較去年提高20%以上。

林筱淇說，12條大坑登山步道各有特色，依難易度不同分為適合全家同遊的親子級(6、7、8、9、9-1號步道)、休閒級(5、5-1、10號步道)、健腳級(1、2、3、4號步道)，活動期間將會在各步道架設步道生態尋寶立牌，只要跟立牌合照即可完成任務，若完成該級別各條步道即可領取限量徽章及包括休閒背包、防雨披風、摺疊坐墊及排汗頭巾等多達4,000份精美禮品，若完成三個等級成為制霸大坑的登山王，將可得到「我是登山王」限量臂章及完登證書的榮耀。凡參加「2020我是登山王」活動就有機會獲得豪華透氣鋁合金帳篷、高級變形天幕專業套組及行動料理桌等總額超過10萬元大獎。

台中市風景區管理所提醒，來到大坑除了來體驗步道的魅力之外，還有很多美食及溫泉也千萬別錯過，除了台中購物節活動外，這次活動也結合了大坑及新社商圈知名店家包括東東芋圓、紙箱王、東山棧、東山水岸、弄瓦手工餅乾、竹之鄉等推出優惠券，讓遊客享好吃、享好玩、享購物、享划算、享生活。

另外，目前9號步道自7月27日起至10月15日止封閉里程1K+150至350公尺間木棧道進行施工改善，步道起點處至1K+150路段仍可正常通行，但不影響9號步道的活動尋寶立牌架設，民眾可串聯9-1號步道，形成環狀路網，10號步道則建議由原路徑往返，另3號步道去年豪大雨造成邊坡大規模崩塌及棧道損壞封閉，8號步道也將在10月進行整修，為確保遊客及參加活動民眾權益及安全，3號及8號步道將不納入此次活動。

關鍵字

大坑登山步道 大坑風景區 大坑地震公園 我是登山王

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