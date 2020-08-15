2020蘭陽媽祖文化節　10月下旬進行3天2夜巡境

去年北臺灣媽祖文化節由南方澳南天宮主祀，在宜蘭縣境內進行三天兩夜海路繞境吸引許多民眾參與，今年宜蘭縣政府延續這股宗教熱潮，舉辦「2020蘭陽媽祖文化節」並由羅東震安宮擔任主祀廟宇。
今(15)日上午在羅東震安宮大殿舉行「2020蘭陽媽祖文化節」正式啟動記者會，縣長林姿妙帶領縣府各局處一級主管與震安宮主委張倉田及管理委員會全體委員共同宣示啟動，並向天上聖母祈求遶境活動圓滿順遂。
縣府表示，今年遶境活動的儀典及規模採簡單隆重方式辦理，將以先民開拓蘭陽平原及生活區域主要的路徑，結合去年頭城至蘇澳的陸巡遶境路線為主，邀請全縣各宮廟眾神共同來參與，將以「和眾神搭火車去祈安」、「遶境祈福、除疫保安」為活動主軸，透過活動帶動宜蘭縣文化、經濟、觀光、旅遊的商機。
縣長林姿妙指出，文化節活動為年度宗教盛事，今年活動規劃重點將以廟埕文化的體驗為主，推展傳統宜蘭在地戲曲，讓民眾重溫早期農村生活看戲回憶，並落實扶植在地的演藝團隊的決心與傳承。
林姿妙也說，適逢防疫新生活期間，活動的規劃謹遵守中央流行疫情指揮中心防疫規範進行，將採人數設上限、落實實聯制、分食不共食、勤洗手、戴口罩、保持安全社交距離，廣設防檢站與加強環境消毒等措施，考量鑽轎底為傳統習俗，遶境過程中將由轎班人員依現場情況管制並採柔性勸導，希望今年在遶境活動走的「安心」走的更有「人情味」，讓宜蘭在地既有特色的宗教文化活動持續推動與延續，促進縣內觀光旅遊及產業的商機，增進地方繁榮。