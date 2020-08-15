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扮超萌小神探　嘉義縣警局小小警察體驗營開鑼

記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-08-15 18:30:00update2020-08-15 19:17:42

▲嘉義縣警察局辦小小警察體驗營，快樂而熱鬧的開場。（圖／嘉義縣警察局提供）
▲嘉義縣警察局辦小小警察體驗營，快樂而熱鬧的開場。（圖／嘉義縣警察局提供）
嘉義縣警察局今（15）日起，一連4天辦理「小小警察體驗營活動」，縣警局從近千位報名的小朋友抽出120位幸運者，分4梯次在局本部穿上帥氣的「迷你版」新式警察制服，化身為超萌小神探，體驗警察各項工作，翻轉對警察的印象。

縣警局表示，暑假期間，許多家長都在思考要帶小朋友去哪裡遊玩，所以就運用「青春專案」期間，首度舉辦「小小警察體驗營活動」，教導小朋友認識警察工作。因為近千位小朋友報名參加，只能以抽籤的方決式，抽出120位小朋友分15、16、22及23日等4梯次參與活動。

體驗營場地就設在警察局 3 樓禮堂，參與活動的小朋友穿上帥氣的「迷你版」新式警察制服，化身為超萌小神探今天的開幕式，翁章梁縣長也親自到場和小朋友們一同體驗騎乘哈雷小重機、BB 彈射擊及指紋鑑識實作等課程。在寓教於樂及有獎問答的訓練方式裡，小朋友輕鬆學習自我保護及預防被害的方法，建立正確守法觀念。

警局也安排「交通安全」、「指紋鑑識」、「犯罪預防」 等各項闖關活動，許多家長也全家總動員的陪同小朋友全程參與，共同體驗「反毒」、「打詐」及「自我保護」等宣導遊戲，。

翁章梁表示，我們嘉義縣治安平穩、交通順暢，特別要感謝所有警察同仁辛苦的付出，今天警察局很用心舉辦這次的活動，讓小朋友體驗各項警察工作，是非常具有教育意義的。

警察局長廖宗山指出，以往父母親常灌輸小朋友「再不乖，就叫警察來抓你」的觀念，希望本次活動，能讓小朋友翻轉印象，親近並體會警察工作辛勞，碰到壞人懂得保護自己、尋求協助，也希望小朋友們都有個安全、幸福、快樂的童年。

關鍵字

超萌小神探 廖宗山 警察體驗營 翁章梁 警察 嘉義縣警察局

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