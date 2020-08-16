333防線失守危及江啟臣　李眉蓁：「是我個人努力不夠」

李眉蓁今（16）車掃謝票行程從三民區國民黨高雄市黨部出發，經過楠梓區、左營區，最後到李眉蓁左營的服務處，李眉蓁表示：「感謝所有支持我的好朋友，跟大家謝謝」。
李眉蓁被問到，前市長韓國瑜在選前之夜站台說的「鵝蛋言論」並沒有替李眉蓁加到分，反而激化綠營選民出來投票，對此李眉蓁則表示，所有來幫助她的都非常感謝，也非常感謝韓市長在選前可以出來幫忙，也非常感謝韓市府團隊。
對於外界批評複製韓國瑜政策路線沒有成功，所以李眉蓁才會落敗？部分深藍選區的得票狀況都不如預期，甚至連李眉蓁議員的左楠選區都大輸給對手陳其邁，是否擔心可能會影響未來連任之路？李眉蓁強調：「這次的大環境的狀況，國民黨是需要爭取全高雄市民對我們的信任，會繼續努力」。
國民黨這次在高雄市長補選跌一大跤，甚至還有台北議員補槍，抱怨這次只顧到年輕族群的選票，沒有顧到年長者？李眉蓁說：「其實我們都有顧，但是我們這次就是因為時間太短了，很多宣傳不足的部分，那可能在這邊，我們都還要再繼續加強」。
據了解，333防線為「得票率3成、30萬張票、落差在30萬票內」，此次選戰333防線失守，國民黨全線潰敗，李眉蓁也被媒體追問，會不會擔心可能因此影響到江啟臣主席？李眉蓁則指出：「大家有看到江主席很努力，一直南下輔選。我也很感謝江主席，那是我個人努力不夠，那我會改進」。