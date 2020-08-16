影／員林市最牛釘子戶拆了　企業人士捐款購釘子戶

員林市振興里山腳路二段是沿八卦山麓南北向、斜彎的既有道路，只有8公尺寬，隨著人口逐漸密集，附近又有中州科大、大慶商工、青山國小及台76東西向快速道路交流道，車流量大，公所2008年爭取到經費，辦理山腳路二段截彎取直拓寬工程，34戶住戶同意，卻留下一戶「死守祖產」，留下這幅奇景。
員林市林厝派出所前方山腳路二段路口附近有中州技術學院、大慶商工、青山國小及台76東西向快速道路交流道，車流量大，且大卡車與貨車都多，是車禍頻頻的危險路段，該路段公所爭取縣府進行道路改善計劃，但路口釘子戶拒拆，形成路口釘子戶奇景。
員林市長游振雄說，彰化縣府在3到7月已陸續辦理2場「縣道137線林厝派出所前路口改善工程」公聽會、「協議價購說明會」及「協議價購簽約」事宜，兩在地企業家麗明營造吳春山董事長及林立浩副董事長並慷慨捐獻600多萬元價購釘子戶土地及地上物。
附近居民指出，該處南來北往車流大，都須閃過該戶，若要從崙雅巷彎路進對巷湶州路也因視線不良，行進不順暢，車禍頻傳，路口設置防撞柱可得看出被衝撞的痕跡。
游振雄說，該路段有八成地主同意協議價購，但還有二成不同意，就必需用土地徵收方式，縣府於今年8月初已公告本案都市計畫樁位坐標成果圖表資料，將於公告期滿後持續辦理協議價購土地產權轉移，預計9月時辦理發包。
工務處新建工程科長周瑞霖說，此路段改善工程的土地價購及徵收費約1300萬元，工程費700萬元，將會做槽化島，以增加雙向分流安全性。