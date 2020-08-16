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從藝術看紋身展　導正刺青傳統觀念

記者郭政隆／嘉義報導
calendar_today2020-08-16 19:12:22

▲特別為女性顧客打造的台北皇后鶴刺青。（圖／記者郭政隆攝影2020.8.16）
▲特別為女性顧客打造的台北皇后鶴刺青。（圖／記者郭政隆攝影2020.8.16）
傳統觀念中，紋身、刺青是幫派成員專有的特徵，但隨著社會風氣開放，刺青圖騰已成為身體藝術的畫作，一般民眾也較能接受，嘉義文創園區將於9月18日，由嘉義在地青年「神韻刺青」辦理雲嘉南首次規模最大「針感紋身嘉義展」，共超過百位刺青師齊聚一堂，並有台灣饒舌團體「玖壹壹」與DJ昆娜演出。

此次由「神韻刺青」主辦的主理人曾昱傑，自2009年創立神韻刺青後，便積極參與國內外大型國際刺青展獲得無數佳績，遍及美國紐約、法國里昂、西班牙、上海等地，曾昱傑表示，期望透過這次嘉義紋身展，導正大眾對刺青的傳統觀念，讓大家看見刺青是一門藝術，也象徵文化的傳承，更期望藉由這次機會，讓全世界知道台灣不只有台北、台中、高雄，還有自己的家鄉-嘉義，這個充滿溫暖人情味的地方。

在16日辦理的展前會中，有全台知名刺青師特別帶著刺青作品到場，包含有擅長寫實與抽象水彩風格、特別為女性顧客打造的台北「皇后鶴」陳鶴；擅長東方新傳統風格的台北「地下紋身」王冠傑；新北「N7 TATTOO」恩琦；台南「雜客入墨」黃彥維等，為九月刺青展揭開序幕。

▲針感紋身嘉義展展前會。（圖／記者郭政隆攝影2020.8.16）
▲針感紋身嘉義展展前會。（圖／記者郭政隆攝影2020.8.16）
「針感紋身嘉義展」將於9月18日至20日在嘉義文創園區辦理，嘉義市文化局局長盧怡君表示，以往的觀念中，只有𨑨迌囝仔才會刺青，但這觀念現在已經改觀了，在她求學期間，她很多同學、好友就以刺青藝術當作一門學問在作研究，並寫成論文發表，其實刺青裡面有很多文化內涵，其圖案、流派，包括代表的國家、文化，是非常有深度的，也很開心看見在地青年的用心，而明年台灣設計展即將於嘉義舉辦，期待更多人看見嘉義豐富多元且兼容並蓄的文化特色。

關鍵字

嘉義文創園區 神韻刺青 紋身 刺青 針感紋身嘉義展

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