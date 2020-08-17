林宥嘉、周興哲超強卡司　三大日音樂節嗨翻屏東

屏東三大日音樂節最後一夜邀請到屏東子弟天王級歌手林宥嘉、超人氣歌手周興哲、高爾宣等接連演出，爆滿人潮把屏東體育館前廣場變成「屏東小巨蛋」，由於卡司陣容超強，前一天就有人在舞台前紮營守候，還沒到開唱前，體育館前草地、階梯已是滿滿人潮，3天的活動約吸引超過3萬人次參加。





屏東縣長潘孟安感謝有許多外縣市朋友不遠路程來參加屏東三大日音樂節，並配合戴上口罩、量測體溫，在防疫下半場一起做好預防，而且民眾離場時都帶走垃圾，展現高度的公民素養。



▲屏東三大日音樂節最後一夜爆滿人潮把屏東體育館前廣場變成「屏東小巨蛋」。(圖／屏縣府提供） 音樂節上還有一位意外佳賓，患有腦性麻痺21歲的青年洪健評，平日喜愛唱歌和表演，聽家人說屏東市辦三大日音樂節非常熱鬧，隔壁鄰居特別載他來到現場，讓他能看到人生第一場演場會。





屏東縣政府傳播暨國際事務處粗估，3天的活動約吸引超過3萬人次參加，期間雖然天公不作美，一度受到午後雷陣雨影響，但絲毫沒有澆熄民眾的熱情，人數一晚比一晚多。





出身屏東的天王級歌手林宥嘉，首次回到家鄉深情演唱，高度音樂性的曲目和極具娛樂性的編排，演唱會等級的表演回饋樂迷；華語第3位擁有2首破億夯曲的男歌手周興哲，帶來超洗腦神曲；最強嘻哈歌手高爾宣，日前才入圍2020金曲獎最佳新人獎，所創作的歌曲早已轟炸Youtube和串流軟體榜單；還有討論度極高的Julia吳卓源及鄭心慈，整晚歌曲風格涵蓋嘻哈、藍調、抒情並交織著流行金曲風格，引爆屏東夜空。



