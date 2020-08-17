嘉縣百年火燈夜巡鎮邪靈　空靈歌手玟靈到場助陣

昨天晚上翁章梁、立委蔡易餘、布袋鎮長陳鳳梅、縣議員蔡瑋傑、黃金茂和建德宮董事長陳國偉等人一起點燃火把，各宮廟陣頭輪番在廟埕廣場向建德宮神祇參拜，來自各方的民眾持火把跟隨李王爺神明大轎、神乩和陣頭巡視村落保平安。
縣府表示，過溝建德宮「火燈夜巡」是嘉義縣極具特色而且重要的無形文化資產，數千位信眾們，從昨天晚上開始，一連3天將人人手持火把，跟著李王爺出巡，到各庄頭巡視、溝通、安撫那些不願意在7月享受供奉的惡靈，甚至施展神威鎮壓惡靈。
出巡時，信眾們將手持火把，陪在李王爺神轎旁，以火把照出妖魔，李王爺引領大家拿出勇氣面對邪惡，不受到邪惡的分化與挑撥，體會團結力量大的意義，而這股團結的力量，從古持續至今。
縣府說，今年火燈夜巡活動，有一位活力型男王上豪手自14日即舉著建德宮的「火把」，百餘年來首次走出布袋，從海區、平原，將徒步走上阿里山，全程為期3天，132公里遶行，今(17)日及明(18)日兩天，下午5點後，還有知名空靈歌手玟靈(靈聲天團)，及嘉義在地傑出藝文團隊「雯翔舞團」接連上陣，演出全新舞碼─「火燈夜巡-建德宮傳奇」，呈現當地民俗慶典特色，演繹嘉義好神故事。
翁章梁表示，布袋過溝建德宮「火燈夜巡」已有百餘年歷史，大家跟著神明安營、夜巡，全家總動員，火燈夜巡一年比一年熱鬧，不只過溝人持火把遶庄頭，連外地遊客和信眾也加入夜巡行列，強大的感染力讓他感動不已，祈願神明保佑大家都平安。