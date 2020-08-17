人口及住宅普查正式起跑　侯友宜強調三不原則

為蒐集我國常住人口之實際狀況、家戶組成及住宅等資料，以掌握人口及住宅發展現況，行政院每10年舉辦1次全國性人口及住宅普查，今年將辦理第7次，全國各市縣都在17日設立市縣普查處之臨時組織，普查業務由市府民政局與主計處共同主辦，新聞局、警察局及內政部移民署專勤隊等機關則為協辦單位。



侯友宜表示，普查方式採「網路填報」、「留置填表」及「派員面訪」等3種管道，11月1日起開放網路填報，市府提供抽獎百萬好禮；實地訪查期間為11月8日至11月30日，預估新北市將訪查15萬5,572戶，共45萬餘人，其中以板橋區1萬5,241戶最多、其次中和區1萬1,873戶、再其次為新莊區1萬1,155戶，至於坪林、平溪、雙溪、石碇和烏來等5個區全部都會調查，總動員普查人力約2,221人。



侯友宜也提醒民眾，近年來詐騙案件層出不窮，不少民眾將政府之訪查員誤認為詐騙集團，為確認是否為詐騙，民眾可致電165反詐騙專線，另新北市普查員均會穿著藍色統計調查背心，且會在各區公所、市府主計網頁及行政院主計總處網站上公布普查員身分。



侯友宜強調，普查員在訪查時亦會秉持「３不２會」之訪查原則；指普查員「不會」洩漏個人資料給任何人、「不會」詢問普查表以外的資料、「不會」要您提供帳戶或存摺。另外，普查員「會」佩戴普查員證、「會」親自遞送致受訪戶函，請受訪市民朋友們放心，協助配合訪查作業。







