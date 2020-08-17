陳其邁宣示解決投資障礙　小內閣不排除文官升任

日月光半導體K13廠房今（17）舉行動土典禮，現場包括經濟部長王美花、立委劉世芳，經濟部加工出口區管理處長黃文谷等人均參與，一同見證日月光的里程碑。
陳其邁致詞時表示，對於半導體的產業，選舉的時候很多人說他都講一些大家都聽不懂的，不像｢發大財」一樣淺顯易懂，但是科技的競爭就是要在全球的供應鏈重組的時候，抓住這個歷史的機緣，未來投資要在哪裡？當然要選擇最好的地方，高雄會有最有效率的市府團隊幫大家解決投資的障礙。
陳其邁宣布當選隔天，民進黨桃園市議員王浩宇就在臉書爆料「李眉蓁敗選後，韓粉質疑作票、揚言革命、殺高市府官員，我會請警方介入調查」，對此陳其邁表示，選舉時大家會有一些分歧，但選舉已經過去，應該是重拾信任，團結的開始，他與吳益政議員、李眉蓁議員，都很期待能夠趕快啟動高雄市政的新開始，這種過激的言論應該沒有必要，若涉及刑事犯罪的部分，也希望警方加速偵辦，遏止暴力和刑事案件，目前並不會升級維安層級，仍會照常舉謝票行程，希望大家冷靜下來，選舉是一時的，為了國家的長遠，不管任何黨派大家都應該攜手合作。
現傳出有臉書社團仿效公民割草行動的模式，出現「公民割麥」罷免社團，陳其邁笑說，這些政治的操作「我們尊重」，並重申「選舉已經結束」，還是要齊心往前走，把過去的分歧放在一邊。
至於未來市府小內閣是否會有女性的局處首長，陳其邁透露「會增加女性官員的比例」，但是目前尚未徵詢任何內閣的人選，現在就是從「產業轉型優先、增加就業優先、重大交通建設優先、解決空氣汙染優先」四大優先為前提尋找，而被問到是否會找女性副手，陳其邁強調用人唯才，不分黨派、不分性別，也不分族群，就是專業優先、在地優先。
媒體也問到像是代理市長楊明州、前代理市長許立明、前副市長史哲是否會入小內閣？對此，陳其邁說楊明州是一個很好的文官，未來會請他繼續幫忙市政的重大推動，並重申尚未徵詢任何人選，不清楚媒體的訊息是從哪裡來。
陳其邁並舉例，過去他在擔任代理市長時，就任用了非常好的文官擔任辦公室主任，並請郝建生擔任秘書長，能力都非常好，「專業優先」，專業的文官假如願意轉換跑道，當然會是小內閣考慮的方向。