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影／浪漫璀璨　卦山夕照、幸福鵲橋讓你醉在愛情裡

記者葉靜美/彰化報導
calendar_today2020-08-17 16:38:23

▲「卦山夕照．幸福鵲橋」結合音樂會、未婚聯誼與愛情市集，彰化市長林世賢歡迎天下有緣人、有情人及三代同堂家庭，攜手來彰化漫步全臺最長的鵲橋、幸福美滿一輩子。（圖／記者葉靜美攝，2020.08.17）
▲「卦山夕照．幸福鵲橋」結合音樂會、未婚聯誼與愛情市集，彰化市長林世賢歡迎天下有緣人、有情人及三代同堂家庭，攜手來彰化漫步全臺最長的鵲橋、幸福美滿一輩子。（圖／記者葉靜美攝，2020.08.17）
彰化市公所今年規劃了一系列「卦山夕照．幸福鵲橋」活動，再次將八卦山天空步道打造成為全國最長光雕鵲橋，22日結合音樂會、未婚聯誼與愛情市集，讓你白天逛市集， 傍晚欣賞八卦山夕陽美景、再接續欣賞多位偶像藝人獻藝及璀璨光雕，從白天到晚上都精彩。

彰化市長林世賢指出，去年天空步道光雕吸引近35萬人次到訪，今年光雕特別融合卦山夕照美景，在九龍池景觀平臺打造3公尺高幸福光廊，走入光廊讓人感受滿滿幸福能量，而天空步道再次變身，今年打造出愛的翅膀、星光噴水池，夕陽餘暉華燈初上，點點瑰麗的燈飾將天空步道裝飾為全臺最長的鵲橋，攜手漫步其中，浪漫滿分。 

▲活動當天下午，九龍池廣場將變身成情人音樂會舞臺，邀請黃昺翔等多位年輕偶像藝人開唱。（圖／記者葉靜美攝，2020.08.17）
▲活動當天下午，九龍池廣場將變身成情人音樂會舞臺，邀請黃昺翔等多位年輕偶像藝人開唱。（圖／記者葉靜美攝，2020.08.17）
活動當天下午，九龍池廣場將變身成情人音樂會舞臺，林芯儀、黃昺翔、INTERDREAM、徐樂芸、黃奕儒、魏嘉瑩等多位年輕偶像藝人開唱，現場舞臺將結合夕照美景與九龍池景觀平臺上幸福河光廊，為情人節帶來浪漫氛圍，讓天下有情⼈們感受濃濃愛意與幸福。  

隨後展開漫步鵲橋活動，配合「愛情」與「浪漫」主題，沿路還有路寒袖等12位詩人的詩作陪你散步，點點瑰麗的燈飾將天空步道變身為全臺最長的鵲橋，攜手漫步其中，浪漫滿分。凡參加漫步鵲橋者即贈送愛情小物，走完全程者可獲得摸彩券，獎項有50吋液晶電視機、iPhone手機、iPad等獎品，總價超過10萬元。  

▲以愛情為主體的桃喜市集，現場安排情歌DJ、午茶餐會、良緣小旅行、互動體驗等活動，藉由愛情產業鏈，打造彰化成為最幸福浪漫的城市。（圖／記者葉靜美攝，2020.08.17）
▲以愛情為主體的桃喜市集，現場安排情歌DJ、午茶餐會、良緣小旅行、互動體驗等活動，藉由愛情產業鏈，打造彰化成為最幸福浪漫的城市。（圖／記者葉靜美攝，2020.08.17）
此外，上午在南郭坑溪水岸廣場還有一場由青年打造以愛情為主體的市集，現場安排情歌DJ、午茶餐會、良緣小旅行、互動體驗等活動，藉由愛情產業鏈，打造彰化成為最幸福浪漫的城市。

林世賢表示，歡迎天下有緣人、有情人及三代同堂家庭，攜手來彰化一起聽音樂、逛市集及觀賞夕照美景，漫步全臺最長的鵲橋、幸福美滿一輩子。

 

關鍵字

卦山夕照 幸福鵲橋 天空步道 彰化市 八卦山

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