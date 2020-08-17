影／浪漫璀璨　卦山夕照、幸福鵲橋讓你醉在愛情裡

彰化市長林世賢指出，去年天空步道光雕吸引近35萬人次到訪，今年光雕特別融合卦山夕照美景，在九龍池景觀平臺打造3公尺高幸福光廊，走入光廊讓人感受滿滿幸福能量，而天空步道再次變身，今年打造出愛的翅膀、星光噴水池，夕陽餘暉華燈初上，點點瑰麗的燈飾將天空步道裝飾為全臺最長的鵲橋，攜手漫步其中，浪漫滿分。
活動當天下午，九龍池廣場將變身成情人音樂會舞臺，林芯儀、黃昺翔、INTERDREAM、徐樂芸、黃奕儒、魏嘉瑩等多位年輕偶像藝人開唱，現場舞臺將結合夕照美景與九龍池景觀平臺上幸福河光廊，為情人節帶來浪漫氛圍，讓天下有情⼈們感受濃濃愛意與幸福。
隨後展開漫步鵲橋活動，配合「愛情」與「浪漫」主題，沿路還有路寒袖等12位詩人的詩作陪你散步，點點瑰麗的燈飾將天空步道變身為全臺最長的鵲橋，攜手漫步其中，浪漫滿分。凡參加漫步鵲橋者即贈送愛情小物，走完全程者可獲得摸彩券，獎項有50吋液晶電視機、iPhone手機、iPad等獎品，總價超過10萬元。
此外，上午在南郭坑溪水岸廣場還有一場由青年打造以愛情為主體的市集，現場安排情歌DJ、午茶餐會、良緣小旅行、互動體驗等活動，藉由愛情產業鏈，打造彰化成為最幸福浪漫的城市。
林世賢表示，歡迎天下有緣人、有情人及三代同堂家庭，攜手來彰化一起聽音樂、逛市集及觀賞夕照美景，漫步全臺最長的鵲橋、幸福美滿一輩子。