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天外天焚化廠祈福淨爐　林右昌祈求市民健康平安

記者康子仁/基隆報導
calendar_today2020-08-17 17:00:00

▲基隆市長林右昌17日下午在基隆市天外天焚化廠舉行祈福淨爐儀式。(圖/基隆市政府提供)
▲基隆市長林右昌17日下午在基隆市天外天焚化廠舉行祈福淨爐儀式。(圖/基隆市政府提供)
一年一度的基隆中元祭即將舉行，為表達對傳統民俗文化的尊重，市長林右昌17日下午在基隆市天外天焚化廠主持祈福淨爐儀式，由道教會資深道長李騰龍演法淨壇，將活動場地及設備潔淨去穢，並祈求四方好兄弟保佑基隆風調雨順、國泰民安。

林右昌表示，今年由於疫情的衝擊，影響大家的正常生活，正值中元祭普渡祈福期間，特別希望老大公好兄弟們降福，讓基隆市民都健康平安，因為基隆中元祭不同於其他縣市，是從農曆7月1日一直到7月29日的晚上，都非常誠心祈福，相信老大公好兄弟們也能領受到基隆人的虔誠心意。

林右昌強調，今年輪值主普的白、童姓宗親會非常用心，各項祭祀裝置工程也都按照期程進行，相信今年也會一樣非常順利圓滿，除了感謝宗親會宗長們的辛勞，也相信在這麼大的願力之下，基隆市一定會平安幸福。

基隆市環保局表示，由於當地特殊的宗教歷史背景，轄區內全年宗教活動不斷，燃燒紙錢會產生懸浮微粒、臭味及大量落塵等污染物，經常引起民眾抱怨與陳情，環保局提供紙錢免費載運服務，民眾可配合紙錢集中收運至焚化廠處理，焚化廠有完善的污染防制設備，可以減輕區域型污染，降低空污達減碳效果並提升空氣品質。

為加強推廣紙錢集中焚燒，環保局今年特別主動與大型社區接洽，對於承諾普渡時不燒紙錢之社區，主動設置紙錢集中箱/區，並於社區登記普渡時間前往社區確認，加強推廣社區紙錢集中收運。

今年配合普渡時紙錢集中焚燒社區，分別是七堵區國際世貿公寓及幸福人生社區、安樂區城上城、中正區山海觀及星河繪、信義區麗景江山及微笑台北等社區。

基隆市紙錢集中焚燒活動推廣至今已歷14年，紙錢收運量從95年至今已大幅成長，去年收運量為133公噸，歷年集中收運量累積已突破1300公噸以上，顯見基隆市民對環境保護之關心與認同；民眾也可以參加基隆市「以善代金」活動，用原本燒紙錢的花費轉作幫助社福及動保團體，讓祭祀祖先與好兄弟的誠意不減也能兼顧環保，發揮愛心又能做功德。

 

關鍵字

祈福淨爐儀式 道教會資深道長李騰龍 好兄弟 市長林右昌 基隆中元祭

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