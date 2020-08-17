影／台南女騎士因「內輪差」險枉死　警方提醒遠離大車

有網友在臉書社群貼出一段行車紀錄器畫面，從畫面中看到，綠燈起步時，1部機車與同樣直行、準備右轉的大型貨櫃車發生擦撞，機車被卡在貨櫃車旁動彈不得，路人發現，趕緊上前協助，也幸好貨櫃車及時煞停，沒釀成悲劇。
貼文網友指出，差點目睹內輪差慘劇，應是機車騎士未注意到大車旁的右轉燈號，南警以此案例做機會教育，南警第三分局說，警方完全沒有接獲民眾報案，無法得知案發經過。
台南市交通警察大隊表示，大型車因車身高，所產生的視線死角，一向被視為死亡區域。大型車內輪差，即汽車轉彎時，因其前、後兩內側輪行進軌跡不同，其所形成之距離差即稱為內輪差，而內輪差會隨汽車軸距之長度及轉向角度而不同，軸距越長（即車身越長）、轉向角度越大，其內輪差範圍也隨之變大，對其他用路人危險程度及影響範圍也隨之增高。
大車加裝視野輔助系統是政府透過修法、補助及宣導，讓大車加裝視野輔助系統，藉著攝影鏡頭畫面的正確運用，讓大車駕駛能夠更清楚的看見大車周邊的狀況，減少造成用路人傷亡的案件。
警方持續加強宣導，大車駕駛能夠正確運用視野輔助系統，確保行車安全，也呼籲用路人注意，行人在路口等候穿越道路時，不要靠近交岔路口處站立，應站立於人行道內範圍，同時保持警覺，汽、機車、自行車等於道路通行及轉彎時，亦應盡量遠離大型車輛，避免進入大型車視野死角及內輪差區域而發生意外。