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影／台南女騎士因「內輪差」險枉死　警方提醒遠離大車

記者陳聖璋 / 台南報導
calendar_today2020-08-17 17:25:30

▲女騎士險成「內輪差」亡魂。（圖／記者陳聖璋翻攝）
▲女騎士險成「內輪差」亡魂。（圖／記者陳聖璋翻攝）
17日上午台南市安南區台江大道與開安路口，一部機車與同樣直行右轉的大型貨櫃拖車發生擦撞，機車被卡在貨櫃車側邊，所幸貨櫃車及時煞停，沒釀成悲劇，台南市交通警察大隊提醒，機車騎士切記遠離大車、注意大車轉彎燈號，以免枉死於「內輪差」。

有網友在臉書社群貼出一段行車紀錄器畫面，從畫面中看到，綠燈起步時，1部機車與同樣直行、準備右轉的大型貨櫃車發生擦撞，機車被卡在貨櫃車旁動彈不得，路人發現，趕緊上前協助，也幸好貨櫃車及時煞停，沒釀成悲劇。

貼文網友指出，差點目睹內輪差慘劇，應是機車騎士未注意到大車旁的右轉燈號，南警以此案例做機會教育，南警第三分局說，警方完全沒有接獲民眾報案，無法得知案發經過。

▲路過民眾趕緊協助騎士將機車拉離貨櫃車。（圖／記者陳聖璋翻攝）
▲路過民眾趕緊協助騎士將機車拉離貨櫃車。（圖／記者陳聖璋翻攝）
台南市交通警察大隊表示，大型車因車身高，所產生的視線死角，一向被視為死亡區域。大型車內輪差，即汽車轉彎時，因其前、後兩內側輪行進軌跡不同，其所形成之距離差即稱為內輪差，而內輪差會隨汽車軸距之長度及轉向角度而不同，軸距越長（即車身越長）、轉向角度越大，其內輪差範圍也隨之變大，對其他用路人危險程度及影響範圍也隨之增高。

大車加裝視野輔助系統是政府透過修法、補助及宣導，讓大車加裝視野輔助系統，藉著攝影鏡頭畫面的正確運用，讓大車駕駛能夠更清楚的看見大車周邊的狀況，減少造成用路人傷亡的案件。

警方持續加強宣導，大車駕駛能夠正確運用視野輔助系統，確保行車安全，也呼籲用路人注意，行人在路口等候穿越道路時，不要靠近交岔路口處站立，應站立於人行道內範圍，同時保持警覺，汽、機車、自行車等於道路通行及轉彎時，亦應盡量遠離大型車輛，避免進入大型車視野死角及內輪差區域而發生意外。

 

關鍵字

內輪差 視野輔助系統 遠離大車 視線死角 煞停

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