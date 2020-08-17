三方合作AI分析家戶節電　獲選卓越團隊

環保局表示，新北市自107年起，即陸續在轄區熱島效應相對嚴重的區域，篩選示範用戶安裝「家庭能源管理系統」（HEMS），蒐集冷氣、冰箱等耗電量較大的家電個別用電數據，民眾只要透過手機或電腦即可在HEMS節能服務平台看到家中電器的即時用電資訊。
相較現行2個月一期的電費帳單，更能讓民眾即時調整用電習慣，減少不必要的電費支出，結果顯示，示範用戶高達7成以上都能在炎熱的夏月有實質的節電，且平均可節電約20%～25%，效益頗佳；甚至還有民眾因此發現電器異常而趕快汰換，避免荷包大失血。
環保局指出，雖然HEMS的成效不錯，但必須入戶安裝，且易受限於家戶空間及網路，要大量推廣並不容易，這次藉由黑客松競賽的契機，將新北經驗結合台電智慧電表（AMI）的大數據與用戶服務模式，及資策會數位所能源數據應用小組所研發的「非侵入式用電指紋圖譜（NILM）」技術，三方合作以新北市為實證場域，打造一套只需透過智慧電錶數據、不須額外安裝設備，即可讓民眾同樣享有即時用電資訊且經濟可行的AI模組。
環保局認為，新北幅員遼闊、人口眾多，山海地形儼然是臺灣的縮影，以新北市優先試辦，可推廣至全國預先鋪路，期盼最終能讓全民享受節電成果；若以全國600萬智慧電表用戶全數使用「用電指紋圖譜」，預估可年省19億度電，相當於新竹縣市一年的住宅用電量，節省的電量相當可觀。
環保局說明，「2020總統盃黑客松」競賽由行政院主辦，是透過競賽方式讓公務機關與民間合作，運用開放資料提升公務創新的活動，迄今已邁入第三屆；在馬拉松式的競賽中，由原本參賽的一百多個團隊逐步篩選，到24隊參與複審、10隊參與決選，最終宣布5隊獲得卓越團隊殊榮，團隊成員描述「像是一個障礙賽跑加洗三溫暖的過程」。
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