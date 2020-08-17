影／10年一度人口及住宅普查　118至1130實施

台灣每10年辦理一次基本國勢調查，109年人口及住宅普查將在11月8日至11月30日實施，彰化縣政府今（17）日成立「彰化縣人口及住宅普查處」，協助各鄉鎮市公所執行普查工作，由縣長王惠美率領縣府一級主管共同揭牌，期許順利完成十年一度的普查任務。

▲人口及住宅普查於民國45年首次創辦，今年是第7次，普查主要目的在瞭解住宅狀況、居住情形、人口分布、家戶組成及就學就業等資訊。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.16）

「彰化縣人口及住宅普查處」今(17)日揭牌，以因應10年1次的人口及住宅普查，達成「普查掌握現在、數據啟動未來」的普查目標。由彰化縣長王惠美兼任普查處普查長、主計處長蕭秀瑛兼任總幹事，王惠美說，普查處成立後，各鄉(鎮、市)公所普查所則將於9月1日成立辦理此次普查工作，將於11月8日至30日進行普查，請縣民配合，以讓政府未來制定政策能更符合民眾需求。

王惠美表示，訪問人員將遵守「二會三不」原則，會佩戴識別證、會遞送普查公文、不會洩漏資料給任何人、不會詢問普查表以外的資料、不會要求提供帳戶或存摺等，民眾也可上網填報，除快速、方便外，更能參加抽獎活動，有機會獲得禮券10萬元等獎品。

▲彰化縣政府今（17）日成立「彰化縣人口及住宅普查處」，協助各鄉鎮市公所執行普查工作。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.16）

王惠美指出，人口及住宅普查於民國45年首次創辦，今年是第7次，普查主要目的在瞭解住宅狀況、居住情形、人口分布、家戶組成及就學就業等資訊。

彰化縣普查家數預估約6萬戶，將近20萬人左右，凡普查區域範圍內之設籍人口、常住人口及住宅，都是普查的對象。相關資料將作為政府規劃住宅及家庭照護等政策的重要參考依據。

王惠美說，由於近年來詐騙案件層出不窮，縣政府特別強調，工作人員與單位除了謹守「二會三不」原則外，調查資料僅供政府統計使用，絕不作其他用途，縣民如有疑慮也可直接打電話到縣政府(電話:04-7532051~7532061)、各公所或165反詐騙專線查詢確認。

▲彰化縣普查家數預估約6萬戶，將近20萬人左右，凡普查區域範圍內之設籍人口、常住人口及住宅，都是普查的對象。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.16）

配合網路時代的來臨，本次除了傳統的派員面訪及留置填表的訪問方式外，並新增也可選擇利用電腦、手機或平板自行上網填報，網路填報更可以參加行政院主計總處所舉辦的抽獎活動。

蕭秀瑛說，配合新冠肺炎防疫措施，普查員將會戴口罩，並保持社交距離進行普查工作，籲請受訪戶一起配合防護。