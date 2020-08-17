影／未婚男女七夕前夕來相會　水林遇見愛情定七星宮

水林鄉公所為讓未婚聯誼變的更有趣和更特別，今年精心準備互動性高的團隊遊戲，如：「背肚相逢喜相連」考驗參加者的默契與信心；「水滿球飄好運到」也考驗肺活量與緊張性，總共有七個不同闖關遊戲搭，生動活潑趣味妙生。
水林七星宮主祀七娘媽，也就是織女，是孩童的守護神外，還是掌管男女婚姻的神仙，所以水林鄉公所每年都會選在七星宮舉辦單身聯誼活動，特別能接神氣地氣人氣，要讓參加的人沾沾七娘媽的靈力，可以向神明擲筊，就能得到加持過的紅線之外，今年公所更在廟側打造一座心型祈福牆，希望在神明見證下，將愛情鎖鎖上，以象徵鎖住愛情、幸福非我莫屬、有情人終成眷屬。
活動由雲林縣政府、水鄉林公所、水林鄉鄉民代表會、後寮村辦公處、後寮社區發展協會、後寮埔七星宮管理委員會共同攜手合作，擴展未婚男女社交領域，增進性別平等互動，開啟心靈情感交流及擇偶機會。鄉長許山埜感謝益全生化科技公司總經理王國全、七星宮主委王朝信、七星宮管理委員會的贈品與募款，讓活動有不一樣心境，不一樣的成長歷程。
水林鄉長許山埜指出，早在20年前公所就用傳統的拋繡球及不同形態來配對，增加異性接觸機會，締結好姻緣，當時還轟動鄉里創造新聞話題，陸續成就多對佳偶結婚的紀錄，希望在七星宮七星娘媽庇佑之下，提高結婚率與生育率，挽救少子化危機。
活動當天除有精美紀念品、配對獎、人氣獎外，更有七娘媽造型衣服、吊飾及抱枕…，還有公所精心設計大型心型意象裝置藝術，以拋繡球、水球的方式來配對，以及還設計一系列的互動遊戲讓參加者闖關，增加接觸與了解機會，希望能成功造就有緣佳偶，目前男性名額幾乎秒殺滿額，女性名額則還有剩15個，歡迎未婚單身的女性朋友趕緊報名，有機會趁今年脫單找到Mr.Right。