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影／台76線延伸至芳苑動土　西南角發展將大躍進

記者陳雅芳／彰化報導
calendar_today2020-08-17 21:00:00

▲台76線以西延伸工程由交通部長林佳龍、彰化縣長王惠美等人主持動土，成為彰化西南角重要交通建設，完工後可帶動產業及觀光發展。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.16）
▲台76線以西延伸工程由交通部長林佳龍、彰化縣長王惠美等人主持動土，成為彰化西南角重要交通建設，完工後可帶動產業及觀光發展。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.16）
延宕了29年的台76線以西延伸工程，終於在今（17）日由交通部長林佳龍、彰化縣長王惠美等人主持下動土，預計114年底完工，未來可串聯國道1、國道3與台61線，成為西南角新興工業區的快速路網，將有效促進西南角觀光休閒產業發展、活絡地方經濟，令地方人士雀躍不已。

▲台76線延伸至芳苑動土，將有效促進西南角觀光休閒產業發展、活絡地方經濟，令地方人士雀躍不已。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.16）
▲台76線延伸至芳苑動土，將有效促進西南角觀光休閒產業發展、活絡地方經濟，令地方人士雀躍不已。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.16）
台76線以西延伸工程將由目前的埔鹽交流道，往西南沿埔鹽鄉、二林鎮，再至芳苑鄉連接台61線芳苑交流道，全長約21公里，沿線設置縣道148、新水、台19等3處交流道，中央挹注總經費達139.9億元。

工務處長林漢斌表示，台76線東西向快速公路於1991年規劃時原本名稱是「漢寶草屯線，也就是由芳苑鄉漢寶至南投縣草屯，但因土地徵收問題，至2005年通車時只有埔鹽鄉台19線至草屯，以西延伸工程一直不見蹤影，經過縣府等積極爭取，直到行政院核定，並於今天在芳苑鄉彰121線旁舉辦動土典禮，將分成4個標案施工，二林鎮二溪路以西為平面道路、以東則興建高架橋。

▲台76線延伸串聯對於彰化西南部交通非常有幫助，並結合彰化西南部到台61線沿海的觀光。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.16）
▲台76線延伸串聯對於彰化西南部交通非常有幫助，並結合彰化西南部到台61線沿海的觀光。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.16）
交通部公路總局長許鉦漳表示，台76線延伸串聯對於彰化西南部交通非常有幫助，並結合彰化西南部到台61線沿海的觀光。目前東西向唯二沒有用省道串聯台61線的地方，其中一個就是台76線連結到台61線，現在台76線要動工了，希望為彰化縣創造更好的交通運轉、觀光。

王惠美表示，彰化縣西南角人口流失最嚴重，開通東西向快速公路台76線台19線以西道路，串聯台76線與台61線，從芳苑鄉延伸到埔鹽鄉，可聯絡芳苑鄉、二林鎮、二林中科、二林精機、南投工業區，只要中央核定路線，縣政府和鄉鎮公所全力協助撫平地方異議，加速道路建設。

林佳龍說，交通建設應點、線、面，形成便捷路網，交通部下個階段將進行南北向的高架和平面道路串連與延伸，下一個10年目標放在打通和串連台72、台66、台北港等道路，串接高架和平面的平交路口，形成便捷路網；東西向快速公路台76線台19線以西延伸工程對芳苑工業區、二林精密園區發展都有幫助，交通部跟時間賽跑，將督促早日完工。

 

關鍵字

台76線 延伸工程 埔鹽交流道 沿海 觀光 土地徵收

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