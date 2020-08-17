影／鹿港砸車怪客　四天連砸15輛名車

鹿港鎮最近出現一名砸車怪客，專挑高級名車下手，警方至少接獲15起民眾報案，鹿港警分局說，這名專門鎖定BMW與奧迪百萬名車的砸車怪客，一台砸完換一台，警方組成專案小組，今（17）日下午1點多在溪湖鎮東環路一家超商前當場查獲嫌犯，目前正在調查怪客犯案動機。

▲不是擋風玻璃被砸，就是引擎蓋或是輪胎被刺。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.08.16）

陳姓女子向警方報案，他與家人到鹿港知名景點民俗文物館參觀，由於適逢假日，現場遊客不少，可是參觀到一半，竟然看見一名中年男子手持疑似是斧頭的鐵器，專挑停在附近的BMW砸車，男子凶狠行徑嚇壞不少遊客。

陳姓女指出，當時與家人正在參觀民俗文物館，看到該名年約4、50歲的中年男子形跡詭異，先騎著未懸掛車牌的機車在附近繞了3、4圈，疑似在尋找獵物，警方清查共有6台BMW名車被砸，被害人有附近居民跟遊客，皆表示無與人結怨，無冤無仇愛車被砸，十分氣憤。

▲這名專門鎖定BMW與奧迪百萬名車的砸車怪客，砸車是一台砸完換一台，不是擋風玻璃被砸，就是引擎蓋或是輪胎被刺。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.08.16）

鹿港警分局副分局長洪威麟表示，由於這名專門鎖定BMW與奧迪百萬名車的砸車怪客，12日先在鹿港天后宮香客大樓犯案，16日在鹿港、福興、埔鹽等地連續犯下14案，除了2部是奧迪車輛輪胎被割破，其餘都是BMW，不是擋風玻璃被砸，就是引擎蓋或是輪胎被刺。

嫌犯囂張行徑嚇壞居民，彰化動員刑事警察大隊、鹿港、溪湖、北斗等分局警力分散各處尋找行蹤，分析廖嫌可能出沒地點全面清查，從他車輛蹤跡，一路追到溪湖鎮東環路上超商將廖嫌緝捕到案，起出他使用的斧頭、尖銳刀片凶器等。

▲警方組成專案小組，今（17）日下午1點多在溪湖鎮東環路一家超商前查緝嫌犯到案。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.08.16）

洪威麟說，雖然這名砸車怪客犯案所騎機車並沒有懸掛車牌，但警方從車款與行蹤鎖定特定對象，動員刑事警察大隊、鹿港、溪湖、北斗等分局警力，溪湖警分局專案人員在今（17）日下午1時許在溪湖鎮東環路的超商前發現怪客行蹤，當場緝獲到案，並起出作案工作，用斧頭砸車，用刀刺破輪胎，全案由鹿港分局偵訊中，正在釐清犯案動機。