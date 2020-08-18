🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 地方

藝人陳珮騏恭喜當選　陳其邁：非常喜歡看她的戲劇

記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-08-18 11:53:01update2020-08-18 13:07:40

▲高雄市長補選當選人陳其邁車隊謝票行程，今（18）日首站從內門區二埔朝天宮媽祖廟出發。（圖／陳其邁競選團隊提供）
▲高雄市長補選當選人陳其邁車隊謝票行程，今（18）日首站從內門區二埔朝天宮媽祖廟出發。（圖／陳其邁競選團隊提供）
高雄市長補選當選人陳其邁持續進行車隊謝票的行程，今（18）日從內門區二埔朝天宮媽祖廟出發，藝人陳珮騏因為在臉書上恭賀陳其邁當選，被網友出征；陳其邁呼籲，藝人也是一般的市民，可以自由的表達意見，台灣是多元社會，應該彼此尊重，也笑說陳珮騏是台劇女神，非常喜歡看她的戲劇。

▲陳珮騏恭賀陳其邁當選。（圖／陳珮騏臉書）
▲陳珮騏恭賀陳其邁當選。（圖／陳珮騏臉書）
陳其邁今日謝票行程從內門二埔朝天宮媽祖廟出發，而陳其邁在這邊的得票率高達88%；陳其邁表示，內門最關心的大概兩件，第一個是86線的延伸，這是會牽涉到整個大旗美地區，非常重要，交通部跟行政院都已經核定這個計畫，會跟中央來協調興建的速度可以加快，一起帶動大旗美地區跟台南整個區域的交通治理，會提升整體農業跟觀光的效力。

第二個是內門農產豐富、很多的農產品，怎麼樣跟周遭的縣市，南方治理平台能夠整合南台灣的水果一起來促進，跟其他國家的高端市場能夠連結，增加農民的收入；此外，內門是這邊長輩很多，所以長照的工作也要來落實，尤其必須增加居家醫療、居家護理等等長輩一些生活照顧的工作，我們也會全力來解決內門居民健康的需求。

新市府最快將在8月24號就職，針對大家關心小內閣人選進度問題；陳其邁指出，到今天還是要繼續車隊掃街謝票，明天開始才會正式地就人事的部分來做全盤的一些考量，高雄大家比較關心的像是捷運路網，有很多事情都需要立刻上工，所以在內閣的組成會要求要有一位副市長來專責處理這些重大的交通建設，儘速的上工、展現行政的效率，在8月24號就職的時候也希望人選可以全數到位，立刻上工。

對於媒體問到就職後會在四維還是在鳳山辦公？陳其邁說，原則上還是以四維為主，但若有一些高雄原縣區、議會備詢或者相關局處的業務就近協調也會到鳳山，但主要的市長相接見外賓、市政會議，還是會以四維中心為主；而現在女兒在台北念書，兒子馬上要出國，家裡人口簡單，就兩個人、兩隻貓，所以還是會以住在現在左營的住家為主，官邸可以提供給更多的民間團體、NGO的活動使用，原則上是這樣規劃。

關鍵字

陳其邁 86線延伸 市府小內閣 謝票 陳珮騏

NOW民調中心

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

繼續作答
票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

繼續作答
跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

繼續作答

想看更多

[PR]2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

高雄市長補選慘敗　侯友宜：總有一天努力會被看見

高雄市長補選慘敗　侯友宜：總有一天努力會被看見

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]最浪漫的全方位文青導演我們都喜歡岩井俊二的電影

最浪漫的全方位文青導演我們都喜歡岩井俊二的電影

[PR]無限重來！關於那些「時空輪迴」的電影

無限重來！關於那些「時空輪迴」的電影

[PR]『因為愛你，我的真面目只讓你知道！』12星座越來越愛你才會讓你看到的「真面目」！

『因為愛你，我的真面目只讓你知道！』12星座越來越愛你才會讓你看到的「真面目」！

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR][塔羅小測驗]抽張牌看看最近容易面臨什麼樣的困境？抽到這張的容易情緒崩潰

[塔羅小測驗]抽張牌看看最近容易面臨什麼樣的困境？抽到這張的容易情緒崩潰

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]2020年8/17~8/23十二星座塔羅運勢 ：巨蟹出現契機；金牛運氣好轉

2020年8/17~8/23十二星座塔羅運勢 ：巨蟹出現契機；金牛運氣好轉

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽