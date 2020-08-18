藝人陳珮騏恭喜當選　陳其邁：非常喜歡看她的戲劇

陳其邁今日謝票行程從內門二埔朝天宮媽祖廟出發，而陳其邁在這邊的得票率高達88%；陳其邁表示，內門最關心的大概兩件，第一個是86線的延伸，這是會牽涉到整個大旗美地區，非常重要，交通部跟行政院都已經核定這個計畫，會跟中央來協調興建的速度可以加快，一起帶動大旗美地區跟台南整個區域的交通治理，會提升整體農業跟觀光的效力。
第二個是內門農產豐富、很多的農產品，怎麼樣跟周遭的縣市，南方治理平台能夠整合南台灣的水果一起來促進，跟其他國家的高端市場能夠連結，增加農民的收入；此外，內門是這邊長輩很多，所以長照的工作也要來落實，尤其必須增加居家醫療、居家護理等等長輩一些生活照顧的工作，我們也會全力來解決內門居民健康的需求。
新市府最快將在8月24號就職，針對大家關心小內閣人選進度問題；陳其邁指出，到今天還是要繼續車隊掃街謝票，明天開始才會正式地就人事的部分來做全盤的一些考量，高雄大家比較關心的像是捷運路網，有很多事情都需要立刻上工，所以在內閣的組成會要求要有一位副市長來專責處理這些重大的交通建設，儘速的上工、展現行政的效率，在8月24號就職的時候也希望人選可以全數到位，立刻上工。
對於媒體問到就職後會在四維還是在鳳山辦公？陳其邁說，原則上還是以四維為主，但若有一些高雄原縣區、議會備詢或者相關局處的業務就近協調也會到鳳山，但主要的市長相接見外賓、市政會議，還是會以四維中心為主；而現在女兒在台北念書，兒子馬上要出國，家裡人口簡單，就兩個人、兩隻貓，所以還是會以住在現在左營的住家為主，官邸可以提供給更多的民間團體、NGO的活動使用，原則上是這樣規劃。