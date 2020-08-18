盛唐中醫以誤用朱砂道歉　張彥彤怒批其心可議

衛生局表示，有關盛唐及九褔中醫診所中藥查出重金屬超標事件，截至8月17日，前往醫院檢查人數共計265人，血中鉛含量超標人數維持28人，另新增主動稽查抽驗1件及受理4位民眾中藥檢體8件，累計共314件(包含主動稽查抽驗167件及86位民眾送驗147件)，衛生局將持續密切掌握民眾最新檢驗情況，並積極追查。