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盛唐中醫以誤用朱砂道歉　張彥彤怒批其心可議

記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-08-18 14:37:52

▲議員張彥彤由律師聲明表示，看出從頭到尾呂世明都沒有任何悔悟的想法，痛批意圖誤導檢方偵辦方向及轉移社會輿論風向。(圖／柳榮俊攝2020.8.18)
▲議員張彥彤由律師聲明表示，看出從頭到尾呂世明都沒有任何悔悟的想法，痛批意圖誤導檢方偵辦方向及轉移社會輿論風向。(圖／柳榮俊攝2020.8.18)
台中市前議長張宏年一家服用盛唐中醫中藥，導致鉛中毒，中市衛生局和檢調持續偵辦，醫師呂世明遭羈押禁見，透過律師發表道歉聲明，對此市議員張彥彤今(18)日由律師表示，呂世明沒有交代為何使用禁藥、也沒有向受害者道歉，從頭到尾沒有任何悔悟，其心可議，實不可取。

議員張彥彤透過律師張繼圃發表聲明指出，針對中醫師呂世明109年8月14號，在各大媒體發表致歉新聞稿所稱內容，發現呂世明至今仍舊只強調有關誤用藥品一事，是個人不當失慮行為，但如果真的誤用殊砂入藥，理應呂世明開出的藥材藥粉只有汞，為何他和多位民眾送檢的藥材藥粉，卻檢驗出汞、鉛、砷等其他重金屬汙染元素。

張彥彤痛批，呂世明一下指稱是用在香包，一下又稱誤用，前後矛盾，根本說不清，甚至和提供藥材的欣隆藥業有限公司負責人歐國梁說法也不一致，根本意圖誤導檢方偵辦方向及轉移社會輿論風向。

聲明書中指出，在鉛中毒事件爆發後，呂世明從頭到尾，沒向任何一名受害人抱歉，也沒對受害人身體健康狀況，釋出些微善意關懷，直到被檢方羈押後，才發布致歉新聞稿，質疑試圖平息輿論的壓力，沒有任何悔悟想法，意圖誤導檢方偵辦方向，其心可議，實不可取。

張彥彤也提到呂世明遭收押後，有其他和呂世明相關的人士，急於聯絡同樣求診於呂世明的患者，要求回收銷毀未服用完的自費藥包，他警告呂世明相關人員，此舉完全觸犯刑法第165 條湮滅證據罪，呼籲接到相關電話、訊息受害者，能夠出來向檢方檢舉，切莫讓這些人逍遙法外。

衛生局表示，有關盛唐及九褔中醫診所中藥查出重金屬超標事件，截至8月17日，前往醫院檢查人數共計265人，血中鉛含量超標人數維持28人，另新增主動稽查抽驗1件及受理4位民眾中藥檢體8件，累計共314件(包含主動稽查抽驗167件及86位民眾送驗147件)，衛生局將持續密切掌握民眾最新檢驗情況，並積極追查。

關鍵字

張彥彤 鉛中毒 盛唐中醫 呂世明 殊砂

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